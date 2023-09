Campinas marca presença em debate da OAB sobre mudanças climáticas

Secretário do Verde falou sobre plano de ação que visa integrar a ação climática aos processos desenvolvidos pela Prefeitura

A elaboração do Plano Municipal de Ação Climática (PLAC) de Campinas foi um dos destaques na 2ª rodada do Fórum Permanente de Mudanças Climáticas e Desastres Nacionais – Recursos Hídricos – realizada nesta segunda-feira, 4, em São Paulo. O evento, promovido pela Secional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), contou com a presença de autoridades dentro do cenário jurídico, judicial, civil e governamental.

Campinas foi representada pelo secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS), Rogério Menezes, que falou sobre o PLAC, projeto lançado em maio deste ano que buscará integrar a ação climática aos processos estratégicos de planejamento, gestão e serviços urbanos desenvolvidos pela Prefeitura.

De acordo com Menezes, o PLAC propiciará uma visão integrada e inclusiva da cidade alinhada às prioridades sociais, ambientais e econômicas, tripé do desenvolvimento sustentável.

Campinas conta com uma série de ações em andamento que podem ser revistas ou ampliadas pelo PLAC como, por exemplo, o programa de Parques Lineares, Plano de Saneamento, Plano Cicloviário, Usina Verde, saneamento rural, entre outros.

Evento

O debate, realizado na sede da OAB, no bairro Bela Vista, em São Paulo, contou com a presença também da diretora de Licenciamento Ambiental da SVDS, Andrea Struchel, entre outros representantes de organizações e entidades ambientalistas.

O evento teve transmissão pelo canal da entidade no YouTube e pode ser acessado em https://www.youtube.com/watch?v=IUgbA_wMre8 .