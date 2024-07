Campinas recebe a peça “Ensaio para um adeus inesperado”, com Natália Lage e Caio Manhente

Drama será apresentado no Teatro Oficina do Estudante no domingo, às 18h e às 20h e, na segunda-feira, às 20h. Da agenda da semana constam, também os stand-ups de Gio Lisboa, Afonso Padilha e Raphael Ghanem, além da programação diária de espetáculos infantos, sempre às 15h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Teatro, localizado no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, e no site www.ingressodigital.com.br.

A partir de quinta-feira o Teatro Oficina do Estudante recebe os stand-ups de Gio Lisboa, Afonso Padilha e Raphael Ghanem. No domingo e na segunda-feira, o cenário muda para o drama “Ensaio para um adeus inesperado”, com com Natália Lage e Caio Manhente. Gio Lisboa retorna com o stand-up “Medonho” na quinta-feira, às 21h. Com um repertório divertido e que conta com a participação especial de um DJ e com uso de autotune, aparelho para efeito de voz, Gio Lisboa conta histórias engraçadas do seu cotidiano. “Nosso show é uma imersão ao universo da comédia. Um evento diferenciado, com música, DJ, efeitos especiais, tiradas rápidas, piadas divertidas, improvisos e muita interação com a plateia”, comenta o humorista. Com apenas 25 anos, Gio Lisboa já faz parte de um seleto time de profissionais de destaque no stand-up comedy nacional. Mesmo tão novo, o menino prodígio está nos palcos há mais de dez anos. Tudo começou aos 13 anos de idade, quando Gio já apresentava fortes tendências para atividades artísticas e teatrais. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 90,00 e podem ser comprados na bilheteria do Teatro, localizado no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, e no site www.ingressodigital.com.br. A classificação etária é 16 anos.

Afonso Padilha se apresenta em duas sessões na sexta-feira: às 19h (extra) e às 21h. O comediante, humorista, roteirista, escritor e pagodeiro, Afonso Padilha está pela sétima vez rodando o Brasil com esse seu novo show. Padilha fala sobre fim do mundo, amigos tornando-se adultos e tendo filhos, além de seus medos e anseios. Como sempre, compartilha situações e faz comentários a partir de suas experiências pessoais. Esse curitibano começou no stand-up comedy em 2009, fazendo open mic. Em 2011, entrou como convidado fixo no grupo Santa Comédia (primeiro grupo de stand-up do Sul do Brasil, formado por Léo Lins, Fábio Lins e Marco Zenni) e começou a viajar pelo Brasil participando dos principais shows do circuito e festivais de comédia do país: Risológico, Risorama, Risadaria e Virada Cultural paulista – palco stand-up. Como autor, tem três peças escritas, das quais duas encenadas: “Eu te odeio, meu amor” e “Até que o casamento nos separe”, ambas apresentada no Festival de Teatro de 2012. Também vem tentando a carreira como escritor, com três livros escritos, sendo um infantil, “Papai Cadê o Vovô? (sobre o abandono paterno), o e-book “Não Tá Compensando Ficar Isolado” (crônicas/cenas tendo a pandemia como pano de fundo) e o livro impresso “O Evangelho Segundo Um Humorista” (crônicas/cenas baseadas no Velho e no Novo Testamento). Os ingressos custam de R$ 65,00 a R$ 150,00. A classificação etária é 16 anos.

Já Raphael Ghanem traz o show “Se é que você me entende”, no sábado, também em duas sessões: às 19h (extra) e às 21h. O stand-up é 100% autoral e conta suas histórias e análises de relacionamento, além de causos comuns a todos no dia a dia, mas com um ponto de vista exagerado em relação ao cotidiano. O humorista é carioca e tem 33 anos. Aos 14 anos ingressou na Academia Nacional de Atores, onde cursou TV, Teatro e Cinema. Aos 15, passou a estudar no Teatro Tablado, de Maria Clara Machado, onde praticou improvisação livre por nove anos. Ainda no Rio de Janeiro, em 2007, Raphael estudou na Casa das Artes de Laranjeiras e cursou dublagem com Mayra Góes. Estudou Comédia Dell’arte, com Milo Sabino. Aprendeu técnicas de improvisação com Dani Ocampo e Fernando Caruso. Em 2009 começou a apresentar stand-up comedy e não parou mais. Na Televisão, atuou em programas e novelas como, “Malhação”, “Verdades Secretas”, “A Lei do Amor” e “Verão 90”, na TV Globo, “Multishow 220 Volts” e “De Volta pra Pista”, no Multichos, além do filme “Outono”, na Amazon e da série “B.O”, na Netflix. Os preços dos ingressos variam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é 18 anos.

No domingo, dia 21, às 18h e às 20h e, na segunda-feira, às 20h, estará em cartaz o espetáculo “Ensaio para um adeus inesperado”. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00. A classificação etária é 14 anos. O espetáculo, inédito, é assinado por Sérgio Roveri, um dos expoentes da cena teatral paulistana contemporânea, No elenco, os atores Caio Manhente e Natália Lage. A direção é da premiada atriz Ana Beatriz Nogueira. A partir do choque inicial provocado pela morte precoce do filho (Caio Manhente), uma mãe (Natália Lage) caminha para a reorganização das forças necessárias à continuidade de sua existência que, obviamente, em nada lembrará a vida anterior que conhecia antes da manhã daquela trágica segunda-feira. A peça é puro acolhimento e como ele se faz necessário nos momentos de crise e desesperança. Por meio de dois monólogos que se alternam em cena, mãe e filho, relembram, cada um a seu modo, o evento traumático ocorrido há sete anos e que mudou para sempre os destinos da família. Ainda que discorra sobre um tema espinhoso e ainda considerado tabu em nossa sociedade, a peça procura mostrar caminhos de superação e a busca pela felicidade empreendida pelos personagens da trama, principalmente o da mãe.

Este retrato de um afeto interrompido, que o texto trabalha, tem inegável potencial para despertar a afinidade e intimidade do público, em uma jornada de resiliência e redenção. O espetáculo reúne uma equipe criativa encabeçada por Ana Beatriz Nogueira, referência do teatro, cinema e televisão brasileira. A atriz e produtora tem 40 anos anos de carreira e é uma das únicas três artistas brasileiras vencedoras do Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim, ao lado de Marcélia Cartaxo e Fernanda Montenegro. A trilha sonora leva a assinatura de Zélia Duncan e, o cenário e o figurino, são de Analu Prestes. A realização é da produtora paulistana Casa Azul Produções, a partir do edital Proac 2023.

Espetáculos Infantis

O Festival de Férias do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas segue até o final de julho. Até a próxima segunda-feira, a programação inclui “O Sítio do Pica-Pau Amarelo”, “A Bela e A Fera”, “O Mágico de Oz”, “Rapunzel” e “Mogli, o menino-lobo”. Todos serão apresentados às 15h e, os ingressos custa R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 60,00 (inteira). A exceção é Patati Patatá, com o show “Sorrir e Brincar”, nos dias 20, 21, 27 e 28 (sábados e domingos), cujos ingressos são vendidos por preços que variam de R$ 45,00 a R$ 100,00. As vendas acontecem nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com.br.

Na terça-feira, dia 16, “O Sítio do Pica-Pau Amarelo”, da obra de Monteiro Lobato, traz a história “O Circo de Cavalinhos”. Publicado originalmente em 1921, a boneca de pano Emília resolve ter no Sítio um “Círculo de Escavalinhos”, o que, traduzido para o português usual, seria o “Circo de Cavalinhos”. A ajuda dos amigos Pedrinho, Narizinho, Visconde, Nastácia e Dona Benta é fundamental para este sonho se tornar realidade. Esta adaptação busca trazer para as novas gerações um mundo fantástico de descobertas e sensações, com o resgate da cultura brasileira.

Na quarta-feira, dia 17, em “A Bela e A Fera” o conto francês de Jeanne-Marie Le Prince ganha adaptação para os palcos com a interação com a plateia. Na história, o Príncipe Adam recebe um feitiço que apenas lhe devolverá a beleza quando alguém o amar verdadeiramente. Transformado em uma Fera, ele conhece a princesa Bela. O espetáculo mescla atores reais, bonecos e efeitos especiais, principalmente nas cenas do castelo. O Bule, o Castiçal, a Xícara e o Relógio, que outrora eram funcionários do reino, agora são os atrapalhados amigos da princesa.

Na quinta-feira, dia 18, “O Mágico de Oz”, baseado no clássico do norte-americano Frank Baum, traz a fantástica história de Dorothy, que tem sua casa levada por um furacão até o incrível mundo de Oz. Junto com o inseparável cãozinho Totó, a garota segue pelo caminho dos tijolos amarelos na tentativa de voltar pra casa. Nesta trajetória fantástica, conhece novos e bons amigos, como o Espantalho, que deseja ter um cérebro, o Homem de Lata, que almeja um coração e um Leão que sonha em ser corajoso. Os figurinos são fiéis ao clássico e trilha sonora, especialmente composta para o espetáculo, é assinada por Rafael Pio. A adaptação de texto foi preparada pela autora Tamires Faustino. A direção é de Leonardo Cassano.

Na sexta-feira, dia 19, “Rapunzel” é a adaptação do clássico dos Irmãos Grimm e mostra um reino distante onde vivia a linda moça de olhar melancólico e cujas canções tristes encantavam a todos, que torciam pela chegada de seu príncipe. Do alto do castelo, ela avistava tudo, mas ninguém conseguia se comunicar muito bem com ela, pois todos temiam a malvada bruxa que a aprisionava. O espetáculo é interativo.

No sábado, dia 20 e, no domingo, dia 21 (e, também no próximo final de semana, dias 27 e 28, sempre às 15h, Patati Patatá com o show “Sorrir e Brincar”. A dupla de palhaços mais amada da América Latina, durante 70 minutos, leva ao palco canções já conhecidas de seu repertório, como “Dança do macaco”, “Lôro” e “Ronco do vovô”, além de grandes clássicos do universo infantil, como “Tindolelê”, “Piuí Abacaxi” e “Ursinho Pimpão”, entre outros sucessos. No palco, os palhaços são acompanhados de dançarinos em um cenário colorido, que propõem aos espectadores uma viagem ao lúdico. Os ingressos custam de R$ 45,00 a R$ 100,00. A classificação etária é Livre.

Na segunda-feira, dia 22, às 15h, “Mogli, o menino-lobo”, voltado os ingressos aos preços de R$ 30,00 a R$ 60,00. De um acidente de barco resulta a história envolvente de carinho, amor e amizade, na qual um “filhote de homem” é colocado junto a uma ninhada de lobos. Trata-se do bebê é Mogli, que cresce e encontra os perigos e alegrias de viver solto em uma floresta exuberante. Kasssca é o primeiro perigo. A cobra quer dar “aquele abraço” no menino. Mas, a grande ameaça é representada por Jângal Khan, o tigre de Bengala que não perdoa o ser humano por tanta destruição e. também. por exterminar a sua raça. O espetáculo conta com cenário que reproduz uma floresta perfeita, Atenção especial para a rápida troca de figurinos e para as músicas envolventes, como a “Somente o necessário”, que marcam esta grande produção, fiel ao clássico.

