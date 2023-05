Campinas recebe evento religioso de entronização da imagem de santa Imagem de Nossa Senhora das Lágrimas será alçada ao altar da Basílica do Carmo neste domingo, 21

Entre as relíquias abrigadas no centro de Campinas, resguardadas dos olhos da população, está a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas. A santa está na capela do convento localizado na Avenida Benjamin Constant, no centro da cidade. Quem passa pela porta não imagina que as aparições da santa, reconhecidas pela Igreja Católica como autênticas, começaram ali, a uma freira que adotou a cidade para viver em dedicação integral à sua vocação religiosa.

Estes são detalhes da história de Nossa Senhora das Lágrimas, que será contada neste domingo, 21 de maio, em uma oportunidade inédita a todas as pessoas, devotas, católicas, viajantes de turismo religioso ou, ainda, não cristãos interessados na parte cultural e histórica da cidade. Pela primeira vez na história de Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas será entronizada, na Basílica de Nossa Senhora do Carmo. A entronização, ritual católico que se caracteriza pela colocação da imagem em um altar ou lugar de honra, ocorrerá às 7h30 com missa; às 8h30 com a Coroa das Lágrimas; às 9h o Louvor a Maria e às 10h, com missa e entronização da imagem.

A Secretaria de Cultura e Turismo divulga o convite à população pelo incentivo ao turismo religioso e importância histórica e cultural da própria Basílica de Nossa Senhora do Carmo. A Basílica foi originalmente a Igreja Matriz da cidade e em torno da qual Campinas se desenvolveu. Sua beleza também chama a atenção dos visitantes pelas pinturas que adornam o templo. Além disso, possui localização estratégica na área central da cidade.

Sobre a capela e as aparições

As aparições de Nossa Senhora das Lágrimas começaram a acontecer a Amália Aguirre, que depois assumiu o nome de religiosa Irmã Amália de Jesus Flagelado, a partir de 8 de março de 1930. Pertencente ao grupo das primeiras irmãs do Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado, fundado no Brasil em 1928 pelo então bispo de Campinas, Dom Francisco de Campos Barreto, irmã Amália de Jesus Flagelado teve no seu próprio corpo os Estigmas de Jesus.

O instituto e a capela das aparições estão localizados até os dias atuais na capela do convento das Irmãs de Jesus Crucificado, no centro da cidade. Ambos são fechados à visitação.

Coroa das Lágrimas

Segundo a história relatada pela Basílica, em sua devoção, a irmã Amália, que rezava em favor de uma parente enferma, obteve de Jesus a seguinte resposta: “Se queres obter essa graça, peça-a pelas lágrimas de minha mãe”. Irmã Amália perguntou, então: “Como rezar?”. E a resposta de Jesus foi “Reze pelas lágrimas de minha mãe”. Nessa mesma aparição, Jesus lhe teria ensinado duas orações: “Ó, Jesus, atendei as nossas súplicas pelas lágrimas da vossa mãe santíssima. Ó, Jesus, olhai para as lágrimas daquela que mais vos amou na Terra e que mais intensamente vos ama no Céu. Jesus teria feito uma outra promessa: “Os que me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, eu amorosamente os atenderei”.

Em uma segunda visão, Nossa Senhora teria entregado à Irmã Amália um rosário que a própria Virgem teria chamado de Coroa das Lágrimas. Essa coroa serviria para a conversão dos pecadores e daqueles mergulhados no pecado.

Irmã Amália presenciou muitas outras aparições de Nossa Senhora, que, na maioria das vezes, diziam respeito às suas dores, e as aparições de Jesus, na sua maioria, referiam-se à sua paixão.

Ainda de acordo com a Brasílica, essa devoção se espalhou pelo mundo inteiro, e as invocações ensinadas por Nossa Senhora das Lágrimas e por Jesus Manietado à irmã Amália de Jesus Flagelado estão se tornando cada vez mais conhecidas pelos fiéis católicos como “A Coroa de Nossa Senhora das Lágrimas: Vêde, ó Jesus, que são as Lágrimas d’Aquela que mais Vos amou na Terra”.

Serviço

Entronização da imagem de Nossa Senhora das Lágrimas

Data 21 de maio de 2023 (domingo)

Local Basílica de Nossa Senhora do Carmo – Endereço Praça Bento Quirino (Rua Barão de Jaguara, s/n – Centro – Campinas

Programação 7h30 – Missa 8h30 – Coroa das Lágrimas 9h – Louvor a Maria 10h – Missa e Entronização da imagem