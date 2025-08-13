Canais de atendimento da Águas de Holambra oferecem serviço prático e ágil reforçando proximidade com a população

Estrutura multicanal da concessionária promove também acessibilidade para clientes que se comunicam por Libras, a Língua Brasileira de Sinais

Para facilitar o acesso de seus clientes às informações e aos serviços, a Águas de Holambra disponibiliza diferentes canais de atendimento que podem ser acionados de acordo com cada perfil de usuário: telefone 0800, WhatsApp, aplicativo, loja física e site institucional. Os clientes que se comunicam por libras também contam com atendimento acessível, diretamente pelo site da concessionária. A concessionária também utiliza as redes sociais para divulgar comunicados e novidades à população.

“Nosso compromisso é atender cada cliente, esclarecer dúvidas e oferecer um atendimento de excelência”, destaca Daniel Mantovani, diretor presidente da Águas de Holambra. “Através dos nossos canais é possível solicitar serviços de reparo, novas ligações, efetuar consultas cadastrais além de outras demandas, tudo com foco na agilidade e acessibilidade para todos os clientes”, conclui.

Cada canal de comunicação foi estruturado para simplificar o relacionamento com o cliente, oferecendo agilidade no atendimento e na resolução de dúvidas, mas para isso é importante que os dados cadastrais estejam atualizados no sistema da concessionária. Confira as opções disponíveis:

0800 – Telefone e WhatsApp

Através do 0800 595 3333 e do WhatsApp você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas, obter informações sobre contas e receber suporte. Esses canais funcionam 24 horas, todos os dias.

Loja física

Na loja física, localizada na Rua Petúnia, 14 – Jardim das Tulipas, é possível atualizar cadastro, solicitar 2ª via da fatura, abrir solicitações de serviços, esclarecer dúvidas, obter informações sobre contas e receber atendimento presencial personalizado. O funcionamento da loja é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Aplicativo

Pelo “Águas APP” é possível consultar faturas, solicitar e acompanhar serviços, verificar o histórico de consumo, solicitar 2ª via da fatura, além de checar as notificações sobre as mesmas. Vale destacar, que para acesso ao APP, é necessário estar com o cadastro atualizado no sistema da Águas de Holambra, o que pode ser feito presencialmente na loja física ou através do WhatsApp, apresentando os documentos solicitados.

Site oficial e redes sociais

No site www.aguasdeholambra.com.br e nas redes sociais @aguasdeholambra você acompanha comunicados, avisos de obras e manutenções, além de informações institucionais. Pelo site da concessionária, clientes que se comunicam em Libras contam com atendimento acessível e exclusivo.

Ouvidoria

A ouvidoria, disponível no site www.aguasdeholambra.com.br, é o canal para sugestões e solicitações que precisam de análise detalhada.

A concessionária reafirma seu compromisso em oferecer atendimento acessível e transparente, reforçando o vínculo com a comunidade e garantindo que as necessidades da população sejam atendidas com prontidão e eficiência.

Sobre a Águas de Holambra

A Águas de Holambra, empresa da Aegea Saneamento, é responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Sobre a Aegea

Criada em 2010, a Aegea é referência no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua, leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje, são mais de 33 milhões de pessoas atendidas em mais de 760 cidades de 15 estados, de norte a sul do Brasil

Saiba mais em https://www.aegea.com.br/