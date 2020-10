Canal 1 (domingo – 18/10/2020)

Autora de Amor Sem Igual promete final “cheio de emoções”

No próximo dia 28, uma quarta-feira, a Record começa a exibir os capítulos inéditos da novela “Amor Sem Igual”, que reúne no elenco Miguel Coelho, Castrinho, Heitor Martinez, Pedro Nercessian, Milton Filho, Juliana Lohmann, Bárbara França, Dani Moreno, Day Mesquita, Rafael Sardão, entre outros.

Cristianne Fridman, autora, em conversa com a coluna, promete que será uma volta “com capítulos inéditos cheios de emoções”.

“Os desfechos já se iniciando e trazendo surpresas!”.

“Haverá muitas reviravoltas” envolvendo os personagens de Poderosa e Miguel, ainda Fridmann.

Serão mais 40 capítulos da novela, já inteiramente gravados dentro do novo normal.

“Adaptei de acordo com o protocolo de segurança contra o coronavirus. Retirei contato físico (beijos, abraços e lutas), reduzi [o número de] figurantes e de personagens em cena, mínimo de comida no set…”, explica a autora.

Cristianne também precisou fazer outras alterações no roteiro porque duas atrizes engravidaram durante a quarentena – Sthefany Brito e Yohama Eshima.

TV Tudo

Ufa!

Até aqui, a produção de “A Praça é Nossa” conseguiu passar ilesa pelo processo de demissões em andamento no SBT.

Ninguém da equipe foi dispensado e, como adiantado neste espaço, outra boa notícia foi a renovação de contrato de Carlos Alberto de Nóbrega.

De qualquer forma…

A expectativa no SBT é que seu Artístico, mesmo em meio a esse caos, possa apresentar algumas sugestões visando a programação 2021. É sempre importante movimentar a roda.

Temor

Neste espaço, há poucos dias, foi colocado que a equipe de roteiristas do “Zorra” corria sério risco de esvaziamento. Com o fim do programa anunciado pela Globo, todos os profissionais estão preocupados.

Planejamento

A equipe de produção do “Conversa com Bial” já se movimenta para agendar os últimos programas desta temporada. Se a pandemia permitir, Pedro Bial, que pertence ao grupo de risco, voltará aos estúdios em 2021.

Retomada

A produtora Formata pretende retomar as filmagens de “Detetive Madeinusa” no dia 16 de novembro e concluir os trabalhos até 21 de dezembro. Como desafio, conciliar a agenda de todos os participantes.

Enquanto isso, o protagonista Tirullipa segue se recuperando da Covid-19, razão pela qual as filmagens foram interrompidas.

Fila de espera

Encerrada a temporada especial de “Sob Pressão”, os irmãos Julio Andrade e Ravel Andrade vão aguardar o início de gravações de uma série sobre o sociólogo Betinho, que terá 8 episódios. O projeto era para este ano, mas foi adiado para o próximo, por causa da pandemia.

Elenco

Além dos irmãos Andrade, “Betinho” reunirá no elenco Daniel de Oliveira e Lázaro Ramos. Produção sob encomenda da Globoplay.

Esfriada

Com todas essas mudanças na fila das nove da Globo e o adiamento de “Pantanal”, o assunto Juma Marruá também deu uma esfriada.

Vanessa Giácomo aparecia no topo da lista para interpretar a personagem.

Difícil saber se esse plano vai ser mantido ou se a casa optará por um lançamento.

Darci

Concluídas as gravações de “Faz Teu Nome”, novo programa para o Multishow, Tom Cavalcante deverá retomar a série “Doutora Darci”, para o mesmo canal.

Mas tudo indica que só no começo do ano que vem.

Necessário

Depois de duas reprises seguidas, às nove da noite (Fina Estampa e A Força do Querer), Lília Cabral vai precisar “sumir” um pouco do vídeo, para necessário descanso de imagem.

Está precisando!

(Crédito Divulgação)

Mais espaço

A TV Cultura decidiu ampliar ainda mais sua programação com produção brasileira independente. O canal e a Medialand acertaram uma parceria para levar ao ar cinco séries e um documentário inédito da produtora. Além de “Hackers”, que já estreou, farão parte da grade as séries “Terra Brasil”, “À Brasileira”, “Nos Campos do Holocausto”, “Velhas Amigas” e “Aquecimento Global”.

Bate – Rebate

· O humorista Paulinho Serra, em parceria com os produtores Rhodrigo Ribeiro e André Binnios, fechou a realização da “Comedyn Con Brasil”…

· … Um evento que irá acontecer nos dia 6, 7 e 8 de agosto de 2021 na Cidade das Artes, no Rio.

· A atriz Roberta Santiago fez uma participação na série “Bom dia, Verônica!” da Netflix como a delegada Eneida da Delegacia em proteção à mulher…

· … A série aborda o tema abuso doméstico e violência contra a mulher.

· No YouTube, o canal Mundo Gloob superou a marca de 1 bilhão de visualizações com destaques para webséries, episódios reduzidos e conteúdos de Detetives do Prédio Azul produzidos exclusivamente para a plataforma.

· O Grupo Globo está renovando o domínio das marcas GNT e Multishow.

· A partir do dia 20, às 22h, o GNT exibe a nova temporada do “Decora”, que se adapta diante do cenário atual e passa a se chamar “Decore-se”…

· …O programa ganha uma nova apresentadora, a arquiteta e produtora de conteúdo Stephanie Ribeiro.

· Luis Ernesto Lacombe continua visitando as emissoras e afiliadas da Rede TV! pelo País…

· …E em algumas jornadas, se fazendo acompanhar do Sikêra Júnior.

C’est fini

Este ano, o “Prêmio Educador Nota 10” terá uma cerimônia diferente, em razão da pandemia. A tradicional celebração dos professores e os anúncios dos vencedores vão acontecer em um programa de TV, com exibição multiplataforma.

Marcado para o dia 27, das 15h às 16h30, o “Prêmio” será transmitido ao vivo no Futura, no Futura Play, nos perfis do canal no YouTube e no Facebook.