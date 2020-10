Canal 1 (sábado – 03/10/2020)

Jornalismo ficou ainda mais indispensável na programação da TV

De uma forma geral, a televisão está sabendo se superar, mesmo com as limitações que ainda são impostas pela pandemia.

Voltaram as novelas, realities shows, a maioria dos programas e tivemos até algumas estreias, além de experiências como as lives e séries gravadas virtualmente.

Algumas etapas tiveram que ser cumpridas, até que fosse possível, aos poucos, restabelecer uma certa ordem de trabalho. Houve até a necessidade de sair em busca de outros caminhos.

E muito disso será aproveitado e aperfeiçoado em um momento seguinte.

Cabe, no entanto, ao jornalismo, de forma geral, o maior e melhor dos reconhecimentos pelo trabalho que, desde o primeiro momento e enfrentando riscos que até agora são desconhecidos, sempre mostrou fundamental para a vida de todos.

Na TV, em especial, ficou comprovada a sua importância e, mais uma vez, demonstrada a sua obrigatória presença em toda grade de programação que se preze.

(William Bonner e Renata Vasconcellos, âncoras do “JN” /crédito Divulgação)

TV Tudo

Chegando ao fim

O autor Daniel Ortiz está entregando na Globo os últimos capítulos de “Salve-se Quem Puder”.

As gravações, obedecendo a rigorosos cuidados, como revezamento de equipes e elenco, deve seguir até dezembro ou janeiro.

Não para

Enquanto prosseguem as gravações de “Salve-se Quem Puder”, novela das sete que volta ao ar em 2021, a Globo já se prepara para dar início aos trabalhos da substituta.

Tudo certo para começar no dia 19 a preparação com o elenco de “Quanto Mais Vida Melhor”.

Desafio

Em todas as novelas que tiveram as suas gravações interrompidas, aos autores também coube um desafio diferente.

Reescrever várias cenas e propor diversas alterações no roteiro, para adequar aos protocolos de saúde.

Assim vai

Já existe a decisão que, após a saída do “Conexão Repórter”, nada mais irá se modificar no SBT, pelo menos até o final deste ano.

A atual grade de programação será mantida, sem a entrada ou volta de nenhum programa.

Caminho

No SBT ainda, por absoluta necessidade, existe uma certa pressa em resolver novos horários para o esporte.

Por aí entenda-se também ampliar a exposição de seus clientes, aqueles que estão comprando as transmissões do futebol. Na quarta-feira, já apareceu um terceiro patrocinador dos seis pretendidos.

O plano

Sobre os planos esportivos do SBT, eles ainda têm que passar pelo dono Silvio Santos. Da aprovação dele. Mas se tudo correr como os seus diretores esperam, a ideia é começar com um programa semanal, mesa redonda, aos sábados.

E, assim que possível, conseguir o horário diário.

Na conta

A reprise de “Fina Estampa” chegou ao fim na Globo há poucos dias e com boa audiência. Mas, de positivo, não foi só isso.

Todos os que trabalharam na novela, no caso, autor, colaboradores, elenco…, já receberam seus direitos pela “edição especial”.

Expectativa

Mesmo com essa confusão toda, paralisar as atividades do departamento e dispensar todo o elenco de “Poliana”, a direção do SBT entende que a exibição das suas novelas não será comprometida. E nem haverá necessidades de recorrer a reprises.

Vai com “Chiquititas”, que tem mantido resultados bem razoáveis, até a volta de uma inédita.

Aposta na “Dança”

Assim como fez com “A Fazenda”, apontando Mariano como provável vencedor, o site de apostas Betfair.net acaba de realizar um trabalho parecido sobre as possibilidades de vitória de cada um dos participantes da “Dança dos Famosos”.

No time feminino a liderança é de Lucy Ramos, e de Bruno Belutti entre os homens.

(Lucy Ramos / crédito Fabiano Pedrollo)

Bate – Rebate

· Entre fim de outubro e começo de novembro, a Band grava um especial de fim de ano do “MasterChef”.

· Vale lembrar: “Sob Pressão – Plantão Covid”, da Globo, vai ao ar em dois episódios…

· … O primeiro na próxima terça-feira.

· Como quase tudo no SBT, a volta do “Esquadrão da Moda” ainda precisa ser discutida …

· … O programa, esse ano, encarou uma turbulência nos seus bastidores, com casos de Covid-19 e demissão de diretor.

· Bárbara Colen, atriz do filme “Bacurau”, acertou com a Globo para a novela “Quanto Mais Vida Melhor”, na fila das sete da noite.

· Por enquanto, o “Altas Horas” continuará sendo produzido da forma que está, com Serginho Groisman gravando o programa de casa…

· … Sobre volta aos estúdios, ainda não há nenhuma previsão…

· … Mas o programa continua com audiência bem equilibrada. Não sofreu qualquer prejuízo.

C´est fini

A ViacomCBS, em parceria com a Coiote Produções Cinematográficas, adquiriu os direitos audiovisuais da coletânea de livros de maior sucesso da escritora Ruth Rocha, “Marcelo, Marmelo, Martelo”, para produção mundial de conteúdo infanto-juvenil.

A série terá 13 episódios e direção de Duda Vaisman e Calvito Leal. Esta é a primeira vez que a autora licencia e autoriza que seus personagens sejam retratados no audiovisual e demais cenários.