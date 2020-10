Canal 1 (sábado – 10/10/2020)

Futuro das novelas do SBT caminha em direção das velhas mexicanas

Como em outras tantas regiões do mundo, também por aqui existe um esforço muito grande por parte das principais TVs em retomar os seus trabalhos, ainda que com adaptações e até que não exista uma vacina que afaste todos os riscos.

Entre os progressos observados, o reinício das gravações das novelas foi uma das conquistas mais importantes, porque há sempre o envolvimento de um número maior de pessoas.

Record, depois de “Amor Sem Igual”, agora prepara o retorno de “Gênesis”, assim como a Globo está fazendo com “Salve-se Quem Puder” e “Amor de Mãe”.

Por aí percebe-se a importância das novelas nas grades de programação das grandes emissoras, como também se constata, e até com certo espanto, a decisão do SBT em dispensar todo mundo e praticamente fechar as portas da sua dramaturgia.

Nada faz acreditar numa volta, nem mesmo quando a pandemia passar, porque também haverá um preço, e muito alto, para começar tudo de novo. Uma pena. E como pior alternativa, só restará ampliar a exibição das mexicanas.

(Angelique Boyer, estrela da novela “O Que A Vida Me Roubou / crédito reprodução Instagram)

TV Tudo

Melhor dos cenários

A estreia de “Quanto Mais Vida Melhor”, do Mauro Wilson, na fila das 19h da Globo, está programada para abril.

Em seu elenco, Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Valentina Herszage, Vladimir Brichta, entre outros.

(Giovanna Antonelli / reprodução Instagram)

E agora?

O SBT vai ter que arrumar um jeito de usar toda aquela estrutura montada nos seus jardins, para os formatos de culinária, “Bake Off” e companhia bela.

É um desperdício de dinheiro não utilizar aquilo ou só ter usado por um breve período e agora ter que desmontar.

Cortes

Márcia Ítalo e Thiago Coquelet, dois importantes nomes da Direção de Elenco, deixam o SBT e sua Dramaturgia.

Novas baixas ainda são aguardadas no já esvaziado departamento.

Apertadinho

Claudete Troiano completou ontem, sexta-feira, a sua primeira semana de programas na Rede TV!.

Entre ações de merchandising e as receitas do dia, a duração do programa está bem apertadinha.

Na espera

Cristina Pereira, 71 anos, também está pronta para voltar a gravar “Salve-se Quem Puder”, com os cuidados, claro, que ainda são necessários.

Só que ela ainda tem que esperar Rafael Cardoso, seu companheiro de elenco, negativar do covid.

Dupla de frente

Luigi Baricelli, que hoje mora nos Estados Unidos, está confirmado como um dos apresentadores do “Uma Vida, Um Sonho”, reality de futebol, que será exibido pelo SBT no começo do ano.

Vai formar dupla com Aline Riscado.

Projeto

A Jovem Pan prepara para muito breve o lançamento de um canal 24 horas de notícias no YouTube.

O tempo todo com informações ao vivo. Algumas outras contratações, inclusive, começam a ser pensadas.

Virtual

As principais emissoras de TV e produtoras de conteúdo brasileiras já se “movimentam” para acompanhar a próxima edição da feira MipCom, que será realizada em Cannes, na França, de 12 a 15 de outubro.

Por causa da pandemia, o evento será 100% online.

Vai mudar

No SBT, entre as certezas que existem, a continuidade do “Poder em Foco”, nas noites de domingo, está assegurada.

Porém, o programa deve sofrer mudanças na sua apresentação.

Bate – Rebate

• “Casos de Família”, porque também atende a expectativa da emissora, será mantido na programação do SBT…

• … Assim como a apresentadora Christina Rocha e sua equipe…

• … Evidente que, em se tratando de SBT, toda confirmação de hoje poderá não valer amanhã. Em todo caso.

• “Na Geral”, que foi da Band muitos anos e também passou pela Kiss, vai estrear na Massa FM, nesta próxima terça-feira.

• Mudança do pessoal do Café com Bobagem, do SBT para a Band, foi cheia de grandes emoções…

• … No fim, parece, deu tudo certo.

• “Bruce Lee – A Lenda”, em exibição nas noites de sábado, é a nova alegria da direção da Band…

• … Mesmo em uma faixa bem competitiva, tem marcado médias de 2 a 3 pontos, acima dos padrões da emissora.

• Lívia Andrade conta que já vinha, há algum tempo, conversando com a direção do SBT sobre a sua saída…

• … Agora, liberada, pretende tocar à frente alguns planos.

C´est fini

O canal Nat Geo Wild estreia no dia 12, às 22h a série “Dra. T: Clínica de Animais Exóticos”, que mostra a Dra. Lauren Thielen em sua clínica, onde cuida de todo e qualquer animal que entra pela porta, de emas a ouriços, entre muitas outras espécies. A série contará com 1 episódio novo por semana e a primeira temporada acaba em 30 de novembro.