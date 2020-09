Canal 1 (sábado – 26/09/2020)

A TV aberta é e continuará como uma realidade de sempre

O mundo está diferente e, mesmo na televisão, foram muitas as transformações ao longo dos tempos. No começo eram só os canais convencionais, os poucos que existiam, até chegar a TV paga e com ela um preço, devidamente estipulado pelas operadoras para o público presente ser contemplado com novas alternativas, entre TVs esportivas, as de filmes e jornalismo.

E, de uns anos para cá, o streaming, hoje já com várias provedoras e outras a caminho, também querendo receber e sem ninguém saber quanto tudo isso vai custar.

Daí ao questionamento de sempre ou a certeza que a TV aberta continuará por muito, e muito tempo ainda, como a maior e melhor opção para o telespectador brasileiro.

Em qualquer canto desse País, onde estiver, bastará a ele usar o controle remoto para receber os seus telejornais, jogos de futebol, novelas, programas humorísticos e musicais.

E sempre sem ter que pagar rigorosamente nada por isso. Uma realidade de sempre.

(Paolla Oliveira como Jeiza na reprise de “A Força do Querer”/ crédito Raquel Cunha)

TV Tudo

Em estudos

A qualquer momento pode sair uma solução sobre a programação esportiva no SBT.

A ideia é promover essa estreia ainda no comecinho de outubro.

Alternativas

Sobre programação esportiva, são duas as alternativas em análise no SBT.

Existe a ideia de um programa durante a semana, talvez às quartas-feiras, após a transmissão dos jogos, e um outro, com maiores possibilidades e de debates, aos sábados. Essas decisões devem sair nos próximos dias.

Em pé

E o esporte do SBT tem mesmo interesse na contratação de Paloma Tocci, apresentadora da Band.

As conversas só não evoluíram nesses últimos dias, porque ainda existem essas indefinições na programação esportiva. Mas ela, a Paloma, continua sendo o alvo.

Curiosa a situação

Está difícil entender o comportamento da Disney em relação aos seus canais esportivos no Brasil.

O Fox Sports está sendo desmontado e a ESPN, com a falta de investimentos, tem linha de programação bem envelhecida. Em alguns momentos é quase uma versão do “Jornal da Tosse” para os dias atuais.

Falando nisso

O SporTV até agora, continua reprisando antigos jogos de vôlei.

Até compreende-se que o esporte ficou paralisado, mas será que não é possível buscar alternativas um pouco diferentes? Comodismo.

Pode ser

Já são muitas as especulações sobre o elenco de “Pantanal”, que a Globo pretende colocar em produção no começo do ano que vem.

Entre as tantas, uma possível participação especial de Marcos Palmeira, que também fez a novela na Manchete. Foi Tadeu, filho de José Leôncio.

Volta por cima

O retorno de “Amor Sem Igual”, a primeira novela a voltar ainda no meio da pandemia, está acontecendo com audiências muito boas.

Vice-liderança direto em seu horário de exibição.

Gravando

Começaram as gravações da nova temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”, com direção de Cininha de Paula, e cuidados muito especiais, como o distanciamento entre os participantes.

Marcelo Serrado, que já está na “Dança dos Famosos”, agora será o Seu Ptolomeu.

Tem data

“Haja Coração” volta ao ar, dia 12, no lugar de “Totalmente Demais” e tem Tatá Werneck, como Fedora, entre as suas atrações.

Escrita por Daniel Ortiz e com direção de Fred Mayrink, “Haja Coração” é da mesma dupla que comanda “Salve-se Quem Puder”, que volta ao ar no ano que vem.

(Crédito Globo/Renato Rocha Miranda)

Bate – Rebate

· Em um trabalho do Henrique Bacana, a TV Cultura tem uma nova vinheta na programação homenageando a Primeira…

· … O trabalho foi inspirado nos jardins da Fundação Padre Anchieta e oferece uma paleta de combinações, com o slogan “Onde estiver, leve Cultura com você”.

· Neste sábado, a partir das 16h, o TNT faz a transmissão de Athletico PR e Bahia pelo campeonato brasileiro…

· … Narração de André Henning, com comentários de Mauro Beting, Péricles Bassols e Vitor Sergio Rodrigues…

· … Já no domingo tem Santos e Fortaleza, às 19h30.

· Milton Filho, o enfermeiro Chico de “Amor sem Igual”, integra o elenco da peça “Segredo de Justiça”, na versão online, via Sympla, nos dias 26 e 27, 3 e 4 de outubro…

· … O espetáculo é baseado no livro homônimo da Juíza Andréa Pachá e fala sobre família e justiça.

· Rodrigo Simas, que testou positivo para o coronavírus, ainda é uma das baixas nas gravações de “Salve-se Quem Puder”, da Globo.

· Tadeu Aguiar também acertou com a Record para as gravações de “Gênesis”.

C´est fini

Entre as certezas que existem na Globo, por causa da paralisação e consequentes atrasos, as gravações de “Salve-se Quem Puder” devem virar o ano.

Na melhor das hipóteses, os trabalhos serão encerrados entre a primeira e segunda semanas de janeiro.