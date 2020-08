Canal 1 (segunda-feira – 17/08/2020)

Quebra-cabeça: Globo tenta organizar fila das suas novelas

Em um momento tão complicado como o de agora, a dramaturgia da Globo tem trabalhado com diferentes situações para organizar a ordem das suas novelas.

As dificuldades para estabelecer prazos ainda são muito grandes.

Por exemplo: na faixa das 21h, a reprise de “Fina Estampa”, produzida originariamente com 185 capítulos, deve seguir até o final de setembro ou começo de outubro.

A sua substituta “A Força do Querer”, mesmo suprimindo boa parte dos seus 172 capítulos, não sairá do ar antes de fevereiro ou março do ano que vem, quando aí, sim, na sua saída, serão exibidos os 23 restantes e em gravação de “Amor de Mãe”.

Isto, claro, considerando o melhor dos cenários e o que também possibilitará o efetivo início dos trabalhos de “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo, no final de outubro ou início de novembro, para estrear ainda no primeiro trimestre.

É uma situação das mais complicadas, porque todas as contas acabam sendo por alto, sem qualquer possibilidade de cravar qualquer coisa.

(Ele de novo: Marco Pigossi e Paolla Oliveira estão na reprise de “A Força do Querer”/ crédito João Miguel Jr.)

TV Tudo

Todos trabalhando

Tanto “Amor de Mãe” quanto “Salve-se Quem Puder” estão contando em suas gravações com todos os atores solicitados em roteiro. Sem restrições.

“Todos que foram escalados estão gravando. Há, naturalmente, um cuidado especial com relação aos mais velhos e crianças… Tudo seguindo o protocolo de segurança”, informa a Globo.

Adianta?

A Band está transmitindo o campeonato russo, pagando por ele, e acaba de anunciar a Série C do campeonato brasileiro.

O que isso representa de resultados, audiência ou faturamento? Não fazendo ganha mais.

Está na hora

Percebe-se que, depois de uma certa afobação, foram redobrados os cuidados para o lançamento do novo programa das manhãs, aquele que terá apresentação de Mariana Godoy e direção do Zeca Camargo.

Assim seja. Tem que estrear na certeza.

Uma coleção

Ao longo desses últimos anos, a Band se especializou em acumular fracassos. “Superpoderosas”, “Show do Esporte” e “Aqui na Band” foram apenas alguns e é impossível calcular o quanto foi gasto com eles.

Está na hora de trabalhar direito.

Trabalho extra

Ainda em se tratando das próximas novelas da Globo, em seus diversos horários, deverão existir mudanças nas escalações de elenco feitas antes da pandemia.

Trabalha-se com a certeza de ser praticamente impossível prevalecer o que antes estava determinado

Vai começar

As gravações de “Game of Clones”, o novo programa de Sabrina Sato, terão início nesta semana.

Com produção e direção da Endemol Shine, o reality show de namoro será exibido na Record e na Amazon, a partir de outubro, noites de sábado.

(Crédito Marlon Brambilla)

Esfriou

Quando o português José Eduardo Moniz chegou à Band, houve euforia no mercado de dramaturgia. Afinal, falava-se em produzir novelas curtas e até o nome de Aguinaldo Silva foi cogitado para um dos trabalhos.

Com a crise do novo coronavírus, Moniz voltou a Portugal e o assunto esfriou. De certo mesmo, só a reprise de “Floribella” a partir de setembro.

Dobradinha

A Record exibe amanhã o último capítulo de “A Escrava Isaura”, que chega ao fim coberta de glórias. Audiência boa, vice-liderança absoluta no horário e liderança em várias praças.

E já a partir desta terça, na sequência, começa a reprise de “Escrava Mãe”.

Tem o detalhe

Está prometido um final inédito para o último capítulo de “A Escrava Isaura”.

Vale repetir que, quando a novela foi produzida, em 2004, o diretor Herval Rossano gravou cinco desfechos diferentes. Um deles, inédito, em cima do “quem matou Leôncio?”, será escolhido.

Bate – Rebate

• Além de plateia virtual, por causa do atual momento, a banda do programa “Lady Night” terá apenas três integrantes…

• … As gravações da nova temporada começam nesta semana.

• Mônica Martelli vai gravar piloto de um novo programa para o GNT…

• … Se tudo correr como se espera será ainda em setembro, mais tardar outubro.

• O biólogo Richard Rasmussen é o convidado do programa “A Culpa é do Cabral”, do Comedy Central, nesta terça-feira, às 23h.

• Sobre o Emmy Internacional, existem outras categorias, além de “Telenovelas”, que continuarão contando com a organização de Globo e HBO por aqui…

• …A de “Comédia”, por exemplo, com todo o trabalho de votação também online, ficou sob responsabilidade da Globo.

• Marcelo Adnet é o entrevistado do “Roda Viva”, nesta segunda, 22h, na Cultura. Apresentação de Vera Magalhães.

• Produção do “Sob Pressão” continua trabalhando…

• … Além dos dois capítulos para exibição ainda este ano, já tem confirmada a nova temporada para 2021.

• Globo está confirmando para janeiro o início de gravações de “Malhação: Transformação”…

• … No ar, em abril.

C´est fini

Dados do Kantar Ibope referentes ao período Janeiro a Julho, Grande São Paulo, nas 24 horas, têm o seguinte ranking – Globo: 13,2 pontos; SBT: 5,2; Record: 4,7, e Band: 1,8.

Em outro cenário, das 7h à meia-noite – Globo: 16; Record, 6,1; SBT: 6,0, e Band: 2,3.