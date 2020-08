Canal 1 (sexta-feira – 21/08/2020)

SBT ainda não consegue contornar os efeitos da pandemia

Nesses tempos de agora, com as tantas restrições impostas, também para a televisão diversas alternativas ainda terão que ser buscadas para que as grades de programação operem com certa normalidade.

Por exemplo, o “Zorra”, da Globo, voltou ao ar com episódios inéditos no sábado passado, mesclando o que já tinha em estoque com cenas gravadas na casa dos atores e em cidades cenográficas, seguindo o protocolo de segurança. Quer dizer, deu um jeito.

Mesma coisa a Record com o “Top Chef”. Para a sua realização foi necessário usar de criatividade e superar as mais diferentes dificuldades. Andou tudo bem também.

Não existem, por enquanto, outros caminhos possíveis, daí se estranhar o motivo de o SBT não conseguir fazer o mesmo com “A Praça”, um programa importante para os seus resultados, mas que há meses vem exibindo reprises de reprises.

Neste momento, se acomodar ou dizer que o formato é engessado, não vale! Basta acompanhar os muitos exemplos em prática, incluindo internet. Tem como, sim, e vontade conta muito.

(Crédito Divulgação)

TV Tudo

Coincidência?

A Globo lançou recentemente no “Fantástico” o quadro “Projeto Inocência”, que analisa casos que deixaram dúvidas sobre a culpa ou inocência dos réus.

O curioso é que o tema é o mesmo do “Em Nome da Justiça”, produzido pela JPO e exibido na Record e no canal AXN, já prestes a gravar a sua segunda temporada.

Data hoje

Sobre a negociação da Rede TV! com Luis Ernesto Lacombe, a informação é que ele está analisando o contrato.

Há, de parte a parte, o entendimento que o negócio, meio que um pouco arrastado, tem boas chances de sair.

Pré-agenda

Está planejado para setembro, na primeira semana, o reinício das gravações do “The Voice Kids”, com André Marques, técnicos e os participantes.

No dia 13, irá ao ar uma edição especial, relembrando os programas do início da temporada, interrompida pela pandemia.

Esquema diferente

E essa volta do “The Voice Kids”, vale acrescentar, se dará com uma série de cuidados.

Nos programas ao vivo, dias 20 e 27, os candidatos irão se apresentar direto de suas casas.

Curva perigosa

Do jeito que vai, a televisão brasileira vai ficar sem Fórmula 1 no ano que vem.

A Globo desistiu e nenhuma outra emissora se interessou até agora. A conta, dizem, não fecha de jeito nenhum.

Outro ponto

Ficou para a semana que vem uma nova rodada de negociações da Conmebol com as emissoras interessadas na “Libertadores” e “Sul-Americana”.

E como a questão existe uma certa urgência, a decisão deve sair entre 15 e 20 dias.

Pé atrás

O que se percebe é que, entre alguns dirigentes das TVs procuradas pela Conmebol, existe o receio de um jogo de cena.

As competições foram oferecidas a todas, mas a proposta da Globo, que rescindiu o antigo contrato, continuará sendo a melhor em se tratando de “Libertadores”. Todos já assistiram a esse filme.

Desacelerando

Letícia Colin, uma das protagonistas de “Um Lugar ao Sol”, novela de Lícia Manzo que substituirá “Amor de Mãe”, na Globo, faixa das 21h, vai desacelerar um pouco, em função do primeiro filho.

Sempre habituada a emendar um trabalho no outro, ela não fará a segunda temporada de “Cine Holliúdy”. Daí o convite para Bianca Bin.

Cinema

Enquanto não volta às produções da Globo, o diretor Rogério Gomes, o Papinha, acompanha o processo de finalização do filme de suspense sobrenatural “A cerca”, rodado no interior do Rio Grande do Sul.

O arremate, porém, acontecerá no Rio, quando a pandemia permitir.

Elenco

“A cerca” tem Leona Cavalli como a protagonista Elisa, uma jornalista em busca de vingança.

Também no elenco, José Loreto, Jorge Pontual, Jonas Bloch e Marcello Novaes.

(Leona Cavalli / crédito Paulo Belote)

Bate – Rebate

• Globo já está se esquematizando para a transmissão dos jogos do Brasil, em novembro e janeiro, pelas eliminatórias da Copa do Qatar.

• Para o pessoal que cobre os jogos do São Paulo, a assessoria de imprensa do clube está pedindo que tirem o apelido “Boia” do Paulinho…

• … Aí o técnico, na beira do campo, no presta atenção ao jogador, só chama de “Boia”…

• … É de se imaginar essa mesma cabecinha, em outros tempos, querendo trocar Pelé por Edson…

• … Ou Zico por Arthur.

• Fausto Silva volta hoje aos estúdios da Globo para gravar o seu próximo “Domingão”…

• … E como se antecipou por aqui, com equipe e grupo de bailarinas em menor número, plateia virtual e uma série de outros cuidados.

• Que ninguém se surpreenda caso aconteça uma reviravolta no caso Edu Guedes-Rede TV!-Band…

• … O apresentador tomou uma decisão, mas a área de Programação da emissora de Amilcare Dallevo ainda não jogou a toalha…

• … E está muito empenhada em segurá-lo na casa…

• … Todo esse problema com o Edu se deu por falta de habilidade da direção da Rede TV! e também tem muito a ver com as reduções de salários impostas.

C´est fini

No final da próxima semana, a Band encerra as gravações desta atual temporada do reality “MasterChef” que, por causa da pandemia, decidiu apostar em formato diferente, com um vencedor por episódio.

No ar, vai até dezembro.