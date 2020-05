Canal exclusivo no WhatsApp tira dúvidas de moradores de Jaguariúna sobre a Covid-19

Os moradores de Jaguariúna contam com um canal exclusivo para orientações e dúvidas sobre o novo coronavírus e a Covid-19. O Tira Dúvidas Covid-19 funciona pelo WhatsApp, no número (19) 99714-7119. Segundo a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, cerca de 70 pessoas já foram atendidas.

Ao acessar o canal, o cidadão é orientado por funcionários da Secretaria de Saúde. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. As pessoas não devem ligar nem enviar áudios. Apenas mensagens de textos serão respondidas. Dependendo do caso, a pessoa é orientada a procurar uma unidade de saúde para avaliação de um médico.

Além do serviço pelo WhatsApp, a Prefeitura de Jaguariúna também disponibiliza ao cidadão o aplicativo do Cartão Cidadão Conectado (CCC), que permite o agendamento de consultas e o acesso à lista de medicamentos disponíveis na rede pública.

Este serviço, que facilita o acesso aos serviços públicos na área da saúde, é exclusivo, gratuito e está disponível para download nas versões Android e IOS para os usuários do cartão cidadão de Jaguariúna.

A Prefeitura também lançou, logo no início da quarentena do coronavírus, um hotsite exclusivo para informações oficiais sobre o coronavírus e as ações de combate à pandemia na cidade. O endereço é https://jaguariuna.sp.gov.br/coronavirus.