CANTA GUAÇU SERÁ NO DIA 2 DE ABRIL COM O TEMA ROCK IN CONCERT

A Secretaria Municipal de Cultura apresenta na próxima terça-feira, dia 2 de abril, mais uma edição do Canta Guaçu. O evento faz parte das comemorações dos 147 anos de Mogi Guaçu, lembrado em 9 de abril. O Canta Guaçu começa a partir das 19h30, no Teatro Tupec do Centro Cultural, com o tema Rock in Concert. Vão se apresentar: Amanda Cannaval, Duda Sanvido, Malu Rajer, May Lopes e Di Franco acompanhados da orquestra de sopros da Corporação Musical Marcos Vedovello. A entrada é franca, mas é solicitada a doação de 1kg de alimento não perecível. O ideal é que os ingressos sejam retirados antecipadamente e pode ser feito forma online pela Mega Bilheteria no link: https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu.