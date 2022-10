Cantinho da Leitura começa a receber crianças e jovens na Biblioteca Municipal de Mogi Mirim

Projeto patrocinado pela Concessionária Renovias foi inaugurado nesta

quinta-feira (27) com a espaço planejado para incentivar o acesso aos

livros com pintura especial nas paredes, puffs, baús com brinquedos e

casinha

para teatro de fantoches

Mogi Mirim ganhou, nesta quinta-feira (27), o Cantinho da Leitura, um

espaço destinado ao incentivo à leitura voltado para o público

infantojuvenil e instalado na Biblioteca Municipal da cidade.

A cerimônia de inauguração foi realizada pela manhã e contou com a

presença do prefeito de Mogi, Paulo de Oliveira e Silva, além do

secretário de Cultura e Turismo, Luiz Henrique Dalbo, e do gerente de

Comunicação da Renovias, Jair Toledo Xavier Junior.

O espaço foi planejado e decorado para acolher a garotada. As paredes

ganharam pintura especial e puffs de diferentes modelos estão

disponíveis para receber os jovens leitores com conforto, enquanto eles

se concentram nos livros escolhidos na Biblioteca.

Há ainda escrivaninhas com baús para brinquedos, cadeiras, painel de

televisão, uma casinha de teatro de marionetes e uma arara com

fantasias.

Crianças e jovens já podem utilizar gratuitamente o local, que fica

aberto de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h e tem uma extensa

programação a partir da próxima semana com oficinas, teatro e muita

diversão (veja cronograma abaixo).

Implantado pela BW Incentiva, o projeto social Cantinho da Leitura – que

conta com patrocínio da Renovias – tem como objetivo reformular

espaços públicos para oferecer às crianças um local agradável,

lúdico e bem estruturado, que incentive o hábito da leitura e desperte

nos pequenos a paixão pelos livros.

O projeto inclui ainda a doação de 1.200 livros infantojuvenis,

incluindo livros em braile, brinquedos educativos, televisão,

fantasias, projetor com tela de projeção e mobiliário.

A Biblioteca Municipal fica na Rua Caiapó, número 5, na região

central de Mogi Mirim.

Reformas

As obras de reforma no espaço tiveram início no dia 10 de agosto e

incluíram pintura das paredes, manutenção das janelas e

substituição das luminárias, além da instalação de mobiliário

especialmente desenvolvido para o local.

“Nosso objetivo é oferecer às crianças um espaço lúdico,

divertido e inspirador, que desperte a criatividade e a imaginação. A

leitura é fundamental para a formação de qualquer cidadão. Por isso,

se o Cantinho da Leitura motivar os pequenos a estarem perto dos livros,

o projeto cumpriu sua missão”, afirma Bruno Wellington, da BW

Incentiva.

Atrações

Para incentivar os pequenos a mergulharem no mundo da literatura,

diversas atividades serão promovidas no Cantinho da Leitura. Confira a

programação:

Terça-feira – 08/11

10h – Teatro “O Mundo de Malala”

14h – Oficina de Escrita Criativa

Quarta-feira – 09/11

10h – Oficina de Fantoches

14h – Oficina de Escrita Criativa

Quinta-feira – 10/11

10h – Oficina de Fantoches

14h – Oficina de Escrita Criativa

Sexta-feira – 11/11

10h – Teatro “O Mundo de Malala”

14h – Oficina de Escrita Criativa

Sábado – 12/11

14h – Cantando e Contando Histórias – Com a atriz Carla Fioroni

(Matilde e Ernestina das Chiquititas)

Realização

O projeto “Cantinho da Leitura” é uma realização do Ministério

do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, por meio da Lei

de Incentivo à Cultura, BW Incentiva, com patrocínio da Renovias e

apoio institucional da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim.

Sobre a Renovias

A Renovias Concessionária S/A é uma das primeiras empresas a fazer

parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

Iniciou suas operações em 15 de abril de 1998, administrando e

operando a malha viária correspondente ao lote 11, que abrange as

rodovias SP-215, SP-340, SP-342, SP-344 e SP-350.

A empresa tem como acionistas o Grupo Encalso (60%) e o Grupo CCR (40%),

que possuem ampla atuação em diversos segmentos no país. Atualmente,

é responsável pela administração de 345,6 quilômetros de rodovias

paulistas.

As melhorias realizadas pela Renovias nas rodovias administradas por

ela, impulsionam a instalação de novas empresas, incentivando, assim,

o crescimento da produção industrial, além do desenvolvimento

econômico do comércio e do ramo de serviços.