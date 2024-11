Capital Inicial traz para Campinas turnê em celebração aos 25 anos do álbum “Acústico MTV”

Comemorando 25 anos do álbum “Acústico MTV”, gravado em março de 2000, o Capital Inicial anunciou 25 apresentações para o ano de 2025 para celebrar esse marco histórico da banda. Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo, foi escolhida para ser um dos palcos e será o quarto município a receber a turnê. O show vai acontecer na Expo D. Pedro, no dia 29 de março. A realização do evento é da Oceania.

Estão disponíveis para o público dois tipos de ingressos: Pista Premium e Front Stage Open Bar. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Icones https://www.icones.com.br/ ou na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping.

Esta turnê celebra um álbum que redefiniu o rock brasileiro e trouxe canções emblemáticas em versões intimistas. Para aqueles que desejam reviver ou conhecer pela primeira vez essa fase histórica do Capital Inicial, a turnê “Acústico MTV” será uma grande oportunidade para conhecer e ouvir canções que marcaram parte dos 40 anos de carreira de uma das principais bandas de rock do Brasil.

“Um marco como esse na história do Capital tem que ser celebrado! Por isso, vamos levar para 25 locais esse show com a formação quase original de 25 anos atrás. Vai ser lindo reviver esse momento que foi a virada de chave para a banda e os fãs. Estamos muito felizes em poder tocar nossos grandes sucessos em sua versão acústica”, celebrou Dinho Ouro Preto, vocalista da banda.

SERVIÇO

Evento: Show Capital Inicial

Data: 29 de março

Horário de abertura: 20h

Local: Expo D. Pedro – Avenida Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas/SP.

Mais informações: https://www.icones.com.br/