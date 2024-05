CAPS de Holambra passa a oferecer Grupo Terapêutico de Tabagismo

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Holambra passa a oferecer a partir do dia 29 de maio, quarta-feira, mais uma oficina terapêutica gratuita: a de tabagismo. A atividade, em grupo, terá duração de 1 hora e será realizada quinzenalmente. Para participar basta ir até o local e fazer a inscrição. A iniciativa faz parte das ações do município para o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio.

“Qualquer morador de Holambra que esteja interessado em parar de fumar pode participar do grupo”, explicou o coordenador do CAPS, Astério Filho, que é assistente social. “Durante a terapia abordaremos como o tabaco prejudica a saúde, quais são os principais obstáculos para deixar o vício e os benefícios obtidos a partir disso”.

CAPS de Holambra

São oferecidos no CAPS de Holambra atendimentos com equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiro e assistente social, desde o acolhimento básico até o encaminhamento para a internação para pessoas com transtornos mentais, dependentes químicos, álcool e em situação de rua.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, os profissionais das Unidades Básicas de Saúde da cidade realizam o encaminhamento para atendimento no local ou os pacientes podem procurar diretamente o espaço em busca de orientações e acolhimento.

A unidade fica na Rua das Camélias, 298, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone para informações é o (19) 3802-7976.

Grupos Terapêuticos:

Segundas-feiras:

Tema: Dependência em Escuta

Horário: 11h às 12h30

Maria Luiza Gioia – Psicóloga

Tema: Oficina Arteterapia

Horários: 8h às 9h30 e 14h às 15h30 (Adultos e Terceira Idade)

Katia Hardt-Terapeuta

Terças-feiras:

Tema: Estimulação Cognitiva

Horário: 9h às 10h

Eda Kowalesy – Psicóloga

Tema: Prevenção da Autoagressividade

Horário:13h30 às 14h30

Mariana Strassa Miranda – Terapeuta Ocupacional

Quartas-feiras:

Tema: Terapia para Mulheres

Horário: 13h às 14h

Rita Rafacho – Psicóloga

Tema: Combate ao tabagismo

Horário: 13h às 14h

Jackelline Dias Santos – Enfermeira

Tema: Oficina Arteterapia

Horários: 8h às 9h30 (Adultos e Terceira Idade) e 10h30 às 12h (Crianças e Adolescentes)

Katia Hardt- Terapeuta

Quintas-feiras:

Tema: Oficina da Beleza e Inclusão Social

Horário: 10h às 11h30

Astério Filho – Coordenador do CAPS e Assistente Social

Tema: Oficina Arteterapia

Horários: 8h às 9h30(Crianças e Adolescentes) e 10h30 às 12h (Adultos e Terceira Idade)

Katia Hardt – Terapeuta

Tema: Ansiedade Saudável

Horário: 13h30 às 15h

João Mário da Silva – Psicólogo