Captação de água do Recreio Campestre sofre furto

Na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, a captação de água do Recreio Campestre foi invadida e teve 10 metros de fiação elétrica furtada.

Os profissionais do Departamento de Água e Esgoto já estão trabalhando para que a resolução do problema seja rápida e afete o menos possível a distribuição de água para os moradores do bairro.

Pedimos que ao notar qualquer movimentação suspeita, entre em contato com a Polícia Municipal através do número (19) 3896-1266 ou o Departamento de Água pelo telefone (19) 3896-1213.