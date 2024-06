Captura de Foragido Condenado a 21 Anos de Prisão é Realizada pela PM de Artur Nogueira

No último dia 8 de junho, a Polícia Militar de Artur Nogueira efetuou a prisão de um idoso de 77 anos condenado por homicídio doloso. O idoso, estava sendo buscado pela justiça de Pernambuco pelo assassinato brutal de uma mulher de 39 anos, ocorrido em 2011.

A equipe policial recebeu informações do investigador da Polícia Civil da 11ª DESEC de Goiana-PE e da autoridade policial de Frei Miguelinho-PE. O crime, que chocou a comunidade local, aconteceu no Sítio Gavião, no Distrito de Chá do Carmo, em Frei Miguelinho-PE. A vítima foi morta e mutilada a golpes de facão, um crime que resultou na condenação do acusado a 21 anos de prisão em regime fechado.

Munidos dessas informações, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e encontraram o idoso em frente à sua residência. Após informá-lo sobre os fatos e confirmar sua identidade, foi realizada uma consulta via COPOM. Esta confirmou a existência de um mandado de prisão expedido em 6 de junho de 2024, pela Vara Única da Comarca de Santa Maria do Cambucá, com validade até 5 de junho de 2030, referente ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe.

O acusado foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Artur Nogueira. Após os procedimentos formais, ele permaneceu à disposição da justiça.

A captura do foragido ressalta a importância da colaboração entre as diversas forças policiais e a efetividade do sistema de informações criminais na busca por justiça e segurança pública.