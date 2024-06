Captura de Procurada em Mogi Guaçu: Prisão Realizada na Manhã de 14 de Junho

Na manhã desta sexta-feira, uma mulher procurada pela justiça foi capturada durante uma operação de patrulhamento no bairro Santa Terezinha II, em Mogi Guaçu. A ação foi conduzida pela polícia militar, que realizava um patrulhamento ostensivo na região quando se deparou com a suspeita.

A mulher, identificada apenas pelas iniciais L., estava sentada na calçada. Ao avistar a viatura policial, ela se levantou rapidamente e tentou entrar em uma residência na tentativa de escapar. A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que imediatamente realizaram a abordagem.

Durante a verificação de seu documento de identidade (RG) via COPOM, inicialmente foi constatado apenas que ela era egresso do sistema prisional. No entanto, uma verificação mais aprofundada junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) revelou a existência de um mandado de prisão preventiva contra L., expedido em 5 de junho de 2024 pela Vara Criminal do Fórum da Comarca de Mogi Guaçu. O mandado se referia ao crime de tráfico de drogas.

Após ser informada sobre o mandado de prisão, L. foi conduzida à Central de Polícia Judiciária. Lá, o delegado de plantão ordenou que o escrivão que registrasse o Boletim de Ocorrência, oficializando a prisão. A procurada agora permanece detida à disposição da justiça.