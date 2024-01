Captura de Procurado: Indivíduo com Mandado de Prisão Civil é detido em Itapira

Da Redação

Na tarde de hoje, uma operação coordenada pela polícia de Itapira resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça. Conforme despacho emitido pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), uma equipe se dirigiu ao local indicado, conseguindo localizar e deter T.L.S.

Após uma rápida verificação junto ao COPOM, constatou-se que T.L.S. estava com um Mandado de Prisão Civil em seu desfavor. Diante dessa constatação, ele foi prontamente conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia local.

O Delegado confirmou a existência do mandado em aberto e determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado. O indivíduo foi recolhido e está agora à disposição da justiça para as devidas providências.

A captura de procurados é uma medida essencial para garantir a segurança da comunidade e a aplicação da lei. As autoridades policiais de Itapira permanecem vigilantes e comprometidas com o combate ao crime, buscando sempre a efetivação da justiça.