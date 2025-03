CARNAROCK 2025” agitou o Domingo de Carnaval em Pedreira com muitos shows

A cidade de Pedreira sediou mais uma edição do CARNAROCK, contando com o apoio da Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no domingo de Carnaval, 02 de março, nas dependências do Clube Recreativo Vale Verde, o público presente acompanhou as apresentações de bandas com o melhor do Rock and Roll.

A entrada aos participantes foi 1 (um) litro de leite ou 1 (um) quilo de alimento não perecível, em prol de entidades de Pedreira, além de estacionamento para motos e ampla Praça de Alimentação.

Entre os shows, destaque para as bandas: Mood Moon; Soul Reaver; SideFX; Pop Core; A Tempestade; Área de Risco; Pedrocks; Progressão; Tarantinos e Rising Power (Cover AC/DC).

O Prefeito Fábio Polidoro elogiou os organizadores pela dedicação em proporcionar um Carnaval diferente a aqueles que gostam do Rock. “O CarnaRock proporciona momentos de muita alegria e diversão para aqueles que gostam do Rock no Domingo de Carnaval. Parabéns aos responsáveis pela belíssima organização de mais uma edição do CarnaRock”, concluiu Fábio Polidoro.

A Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão Freitas, parabenizou a todos que estiveram presentes e colaborando com a doação de leite ou alimento não perecível para entidades de nossa cidade.