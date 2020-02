Carnartur 2020 elege a Corte da Folia deste ano

Abrindo a programação do Carnartur 2020 a Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Artur Nogueira elegeu na noite deste sábado, dia 8, a Corte da Folia que comandará as atrações deste carnaval.

O evento realizado na sede social do Clube Recreativo Floresta contou com a participação de nove candidatas ao título de rainha e princesa e cinco candidatos ao título de rei momo.

Após uma disputa acirrada o corpo de jurados elegeu como rainha do Carnartur 2020 a jovem nogueirense Tayna Cristina, a princesa Daphny Soleny de Souza Andrade e o rei momo Adelson Ferreira de Souza.

O concurso atraiu um bom público ao Clube Floresta para prestigiar e torcer pelos seus candidatos. Além dos desfiles dos candidatos o evento contou também com uma apresentação da bateria do bloco da Vaca e a participação da famosa “Vaca” demonstrando um pouco do show que será o desfile do bloco que completa 90 anos no carnaval de Artur Nogueira.

A Rainha do Carnartur 2020 Tayna Crisitina tem 22 anos, é estudante e reside em Artur Nogueira. A princesa Daphny Soleny tem 18 anos e também reside em Artur Nogueira. O Rei Momo Adelson Ferreira de Souzan tem 30 anos, é vendedor, residente em Artur Nogueira.

O Carnartur 2020 será realizado entre os dias 21 e 25 de fevereiro com os desfiles dos Filhos da Vaca na sexta-feira, 21, os blocos da Banda Louca que se apresentam nas noites de sábado (22) e segunda-feira (24) e o Bloco da Vaca se apresentando nas noites de domingo (23) e terça-feira (25).

Também haverá bailes todas as noites. A programação acontece na Avenida Dr. Fernando Arens, centro da cidade.