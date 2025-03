Carnaval de Campinas reúne 250 mil foliões, soma 240 horas de festa e movimenta R$ 16 milhões

Crédito: Firmino Piton

Folia fortalece a cultura, impulsiona a economia e reforça o potencial turístico da cidade

O Carnaval de Campinas se consolidou como um dos eventos mais importantes da cidade, reunindo 250 mil pessoas ao longo dos dois finais de semana de pré-Carnaval e dos cinco dias de folia oficial. Com um total de 240 horas de festa, o evento descentralizado impulsionou a economia local, movimentando R$ 16 milhões. Além disso, a folia fomentou o turismo, a cultura e gerou oportunidades para trabalhadores do setor.

Diversidade de blocos e descentralização da festa

Ao longo do período, 60 blocos desfilaram pela cidade, trazendo uma programação diversificada que incluiu desde os tradicionais blocos de marchinha e samba até eventos específicos como o CarnaRock, voltado para os fãs de rock, e o bloco pet, que reuniu tutores e seus cães em um momento especial de folia. A descentralização da festa foi um dos destaques deste ano, levando o Carnaval para diferentes regiões e ampliando o acesso da população. Além disso, os blocos representantes das escolas de samba marcaram presença, intensificando a cultura carnavalesca de Campinas.



Crédito: Firmino Piton

Equipes de Serviços Públicos garantiram a limpeza nos blocos

Impacto econômico e geração de renda

O impacto econômico foi expressivo. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), a movimentação financeira alcançou R$ 16 milhões, impulsionada pelo aumento na programação e fortalecimento do turismo regional. Os setores mais beneficiados foram alimentação e bebidas, turismo e vestuário, com destaque para a busca por fantasias e adereços. O segmento de bebidas e alimentação cresceu 6%, refletindo o aumento da circulação de pessoas e o consumo nos blocos de rua.

“O Carnaval vem se consolidando como um evento de grande impacto econômico para Campinas. A movimentação nas ruas e estabelecimentos gera um efeito cascata, impulsionando desde pequenos negócios até grandes redes”, explica Mário Eduardo Campos, economista da ACIC.

Os ambulantes também comemoraram os ganhos com a festa. Segundo a Setec, autarquia responsável pelo uso e ocupação do solo de Campinas, 140 ambulantes foram cadastrados para atuar temporariamente no evento, reforçando o time dos trabalhadores fixos que já atendem os bairros. Ao todo, os ambulantes que atuaram no Carnaval movimentaram R$ 1,5 milhão em vendas durante os dias de festas.

Turismo aquecido durante a folia

O setor de turismo também sentiu os efeitos positivos. Dados do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau apontam que a ocupação média hoteleira ficou entre 36% e 80%, dependendo do perfil da rede hoteleira.

Para Eros Vizel, diretor de Turismo, o evento reforçou o potencial turístico de Campinas. “O Carnaval de Campinas atraiu muitas pessoas de fora, movimentando a região. Além das pessoas que vivem em Campinas, os blocos de carnaval revelam o grande potencial turístico deste evento capaz de atrair fluxos de turistas regionais e nacional. Esse movimento se reflete na ocupação hoteleira e também na divulgação de Campinas, porque o público passa a conhecer o potencial da nossa oferta turística cultural “, comenta Vizel.

Crédito: Firmino Piton

Agentes da Guarda Municipal realizaram o patrulhamento nos blocos

Fomento às cervejarias artesanais

Outro setor que se beneficiou diretamente foi o das cervejarias artesanais. O presidente do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas, Wagner Falci, destacou que as cervejarias locais criaram duas edições especiais de cervejas para o Carnaval, destinando 15% da receita para apoiar os blocos de rua. Além disso, esses estabelecimentos funcionaram como ponto de apoio para músicos, garantindo hidratação e suporte aos artistas durante os desfiles.

Cultura e transformação social

Do ponto de vista cultural, o Carnaval de Campinas foi um marco. Além dos blocos tradicionais, a festa contou com a participação de quatro blocos de escolas de samba, fortalecendo ainda mais essa manifestação artística na cidade. Gabriel Rapassi, diretor de Cultura, destacou a importância social do evento. “É gratificante ver que um evento dessa magnitude leva alegria de diversas formas. Primeiro, a alegria cultural, com blocos tão variados levando arte, música e dança para o público de maneira acessível. O segundo ponto positivo é saber que a festa impacta a vida de muitos trabalhadores, que garantem o sustento das suas famílias com esses dias de Carnaval. Isso transforma vidas, gerando um impacto significativo”, celebra Rapassi.

O Carnaval, assim, se torna o momento em que a produção cultural de um ano inteiro se concretiza. A festa oferece visibilidade aos grupos culturais, cria uma conexão direta com o público e fortalece tradições que estão profundamente enraizadas na cidade.

Segurança reforçada e redução de atendimentos médicos

A segurança e organização do evento também foram elogiadas pelos foliões. A proibição da entrada de garrafas e recipientes de vidro resultou em uma queda significativa no número de atendimentos médicos. Em anos anteriores, a média era de 100 a 120 chamados para ambulâncias devido a intoxicação alcoólica. Em 2025, esse número caiu para 12 a 18 chamados. “A redução drástica no número de atendimentos se deve à proibição das garrafas de vidro, que geralmente estavam associadas a misturas de bebidas que levavam ao mal-estar dos foliões”, explica Rapassi.



Crédito: Firmino Piton

Folia tomou as ruas e praças da cidade

Trabalho conjunto garante sucesso do evento

A secretária municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Campinas, Alexandra Caprioli, celebrou os resultados do evento e destacou o esforço conjunto para a realização do Carnaval. “São muitas pessoas envolvidas para entregar mais de 200 horas de festa. Ao todo, são mais de 700 trabalhadores de diversos setores. Esse movimento favorável é fruto de um trabalho conjunto dos departamentos de Cultura, Turismo, segurança pública, trânsito e equipes de fiscalização. Tivemos apoios de parceiros como Guarda Municipal de Campinas, Polícia Militar, Sanasa, Setec, Emdec, Polícia Civil, fiscais da Secretaria Municipal de Urbanismo e as equipes do Departamento de Limpeza Urbana, que foram ágeis antes, durante e depois dos eventos para deixarem os locais limpos e organizados. Foram vários encontros e reuniões de alinhamento e conseguimos entregar um Carnaval seguro, descentralizado e com números que só melhoram”, comemorou a secretária.