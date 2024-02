Carnaval de Campinas terá 10 blocos neste sábado; veja a programação completa

Crédito Foto: Firmino Piton

Bloco das Caixeirosas, em Barão Geraldo, é ideal para crianças

O Carnaval em Campinas prossegue neste sábado, 10 de fevereiro, com o desfile de 10 blocos pelas ruas da cidade. A festa começa a partir das 12h e segue à noite, em vários bairros e distritos: DIC IV, Satélite Íris, Centro, Sousas, Joaquim Egídio e Barão Geraldo. É o dia de blocos tradicionais como o Tomá na Banda, Bloco da Galinhada, Bloco das Caixeirosas, entre outros (confira a programação completa abaixo).

Os foliões podem escolher o bloco para cada perfil: temáticos, de comunidades e bairros, adultos, pessoas acima dos 50, para crianças, os mais tradicionais, os das marchinhas, LGBTQIAPN+, enfim, uma variedade de opções pelas ruas da cidade.

O Carnaval de Campinas é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, integrada aos órgãos de segurança – Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, mais Setec, Emdec, Sanasa, Serviços Públicos, Urbanismo, entre outros.

Por meio de Mapeamento de Intenção de Blocos Carnavalescos, a Secretaria de Cultura e Turismo identificou todas as iniciativas carnavalescas dos grupos culturais da cidade. Com essas informações foi possível dialogar com cada comunidade para otimizar trajetos, juntar iniciativas, organizar horários e prever as estruturas necessárias para garantir a segurança e condições sanitárias. Este mapeamento também permitiu o planejamento dos órgãos de segurança, de trânsito, fiscalização de ambulantes, limpeza pública etc. Este ano, 55 blocos se credenciaram para o Carnaval.

Bloco Tomá na Banda

O tradicional bloco sai às ruas com o tema “Tomá na Banda e o Setor, onde a história começou”. A frase é uma homenagem ao Setor, complexo de bares importante para a vida cultural de Campinas nas décadas de 1980 e 1990, onde o bloco foi idealizado.

De acordo com a presidente do bloco, Maria Ester Januário, o objetivo é recordar um movimento culturalmente frutífero, responsável por reunir nomes importantes da música campineira e nacional, além dos profissionais e frequentadores assíduos da boemia campineira.

Revolução Permanente Bloco Vermelho

Bloco iniciado em 2019 na calçada do Viga’s Bar, na frente para o Largo do Pará. No ano seguinte, em 2020, o grupo organizou uma bateria e fez o cortejo na Francisco Glicério, com a participação de companheiros da Bateria Zumbi dos Palmares de São Paulo e acampados do MST Marielle Vive, de Valinhos. O bloco se reúne no centro da cidade e leva instrumentos para as manifestações políticas e sindicais.

Bloco da Galinhada

Nasceu em 2010 entre amigos, os mesmos que levam o bloco para rua desde então. Os mascotes são o Galo, a Galinha e o Pintinho, figuras que remetem à família, para o qual o bloco foi criado, para diversão de todas as gerações e diversidades. O bloco faz referência aos antigos carnavais de salão e de rua, tocando somente marchinhas e frevos. O bloco também tem como identidade as máscaras, que são confeccionadas e vendidas para os foliões.

Bloco das Caixeirosas

As Caixeirosas é um bloco tradicional de rua de Barão Geraldo, fundado em 2006 pela artista Cristina Bueno junto aos grupos de Caixeiras de Campinas, com o objetivo de proporcionar, em especial às crianças, um espaço onde possam brincar o carnaval com alegria, tranquilidade e liberdade.

O diferencial do bloco é a criação dos bonecões com suas músicas, que nascem a cada ano para interagir com as crianças. Neste ano de 2024, a nova boneca gigante é a “Odara”, palavra que tem origem na Cultura Hindu e quer dizer paz e tranquilidade.

Bloco Quebra Coco

O Coletivo de Axé Quebra Coco marca presença mais uma vez no carnaval de rua de Campinas, levando a força ancestral e a magia dos encantados com o tema Jurema Sagrada. O coco é uma das mais tradicionais dança de roda do nordeste, de influências das culturas africanas e indígenas, marcada pelas pisadas fortes no chão, pelos tambores e maracás, e por suas roupas floridas. O ritmo que já foi proibido no passado, hoje é símbolo de resistência nos terreiros e nos festejos de rua.

JegueGerso

O Bloco JegueGerso foi criado em 2014 por um grupo de amigos que queria brincar e dançar de maneira espontânea, levando a expressão popular às ruas de Barão Geraldo. O JegueGerso é inclusivo e aberto a quem mais quiser chegar no direito à diversão e se unir a grandes músicos pela não violência e o direito à alegria.

Carna DIC

O carnaval começará com DJ, sambas-enredo, marchinhas até a entrada da bateria do Shangai. Para a parte final, a cantora Vanessa Passos se apresenta com muito axé marchinhas.

Bloco dos Artistas

Propõe o carnaval com foco nas crianças e adolescentes, com a presença de algumas máscaras, bonecos históricos e adereços, com sambas, marchinhas, cirandas, axé e a participação do público e de artistas convidados. O público é bem-vindo, com seus instrumentos para estar com os músicos, batuqueiros, cirandeiros, cantores e percussionistas Conta também com a presença garantida da coreógrafa e atriz Cyda Santos e sua trupe de danças árabes.

Programação dos próximos dias

10/2 (sábado)

Bloco Carna DIC

Av. Suaçuna, DIC IV

12h às 18h

Bloco do Paredão

Praça Beira-Rio, Sousas

12h às 20h

Tomá na Banda

Largo do Rosário, Centro

13h às 18h

Revolução Permanente – Bloco Vermelho

Largo do Pará, Centro

13h às 18h

Bloco dos Artistas

Estação Cultura, Centro

14h às 18h

Bloco da Galinhada

Rua Theodosio Rodrigues Otero, Joaquim Egidio

14h às 21h

Bloco das Caixeirosas

Praça Durval Pattaro, Barão Geraldo

15h às 20h

Grupo Quebra Coco

Av. Sta. Isabel. Perto da Moradia da Unicamp, Barão Geraldo

16h às 21h

Jeguegerso

Rua Professora Zélia Seixas de Siqueira, Barão Geraldo

21 às 3h

Bloco Satélite Íris

Rua José Cosonatto, 340 -540

18h às 2h



11/2 (domingo)

Bloco do Mamaço

Estação Ambiental de Joaquim Egídio

9h às 14h

Bloco Matuá

Praça da Vila São João e vai até a Rua Manoel Antunes Novo, Barão Geraldo

9h às 13h

Bloco do Ribeirão

Praça do Coco, Barão Geraldo

10h às 15h

Bloco do Paredão

Praça Beira-Rio, Sousas

12h às 20h

Bicuda

Largo do Rosário, Centro

12h às 18h

Bloco Tamanduá

R. São Luís do Paraitinga, Jardim do Trevo

12h às 20h

Unidos do Shangai

R. Norberto Lopes, Jardim Shangai

13h às 23h59

Bloco Satélite Íris

Rua José Cosonatto, 340 -540

18h às 2h

G.C.R.E.S. Rosa de Prata

Praça Ópera Lo Schiavo, Vila Castelo Branco

14h às 23h

Bloco Urucungos Puítas e Quijengues

Rua Salvador Lombardi Neto, 20, Vila Nova Teixeira

14h às 22h

Carna Rock e Carnaval

Estação Cultura, Centro

14h às 22h

União Altaneira

Em frente à Moradia da Unicamp, Barão Geraldo

16h às 2h

Bloco do Circo

Vila S. João até a Praça do Coco, Barão Geraldo

16h às 18h



12/2 (segunda-feira)

Bloco Unidos da Tribo

Praça Dom Agnello Rossi, Joaquim Egidio

12h às 20h

Bloco do Cupinzeiro

Rua José Martins até Praça Durval Pattaro, Barão Geraldo

15h às 23h59

Bloco VN (Vida Nova)

Rua Rogério Lustosa, Vida Nova 1

19h às 22h

Bloco da Selva

Avenida Santa Isabel, Barão Geraldo

22h às 3h

Bloco DJ

Praça Durval Pattaro

10h às 17h

13/2 (terça-feira)

Bloco Unidos da Tribo

Praça Dom Agnello Rossi, Joaquim Egídio

12h às 20h

Vai pra Cuba

Sai da Av. Estados Unidos e vai pra Rua Cuba, Jardim Nova Europa

14h às 18h

Maracatucá

Sai da Praça do Coco em direção à Vila Santa Isabel, Barão Geraldo

17h às 21h

Bloco Berra Vaca

Praça Angelo Carlini, Barão Geraldo

22h às 3h