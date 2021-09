Carro derruba parede e deixa três pessoas feridas em Santo Antônio de Posse

Na tarde desta quinta-feira (23), um grave acidente entre dois carros deixou três pessoas feridas no Centro de Santo Antônio de Posse. De acordo com informações preliminares, um dos veículos, após ser atingido, acabou perdendo o controle e derrubou a parede de uma barbearia na Rua Drº Jorge Tibiriçá, esquina com São José, uma pessoa que estava no estabelecimento acabou sendo atingida, além de mais duas vítimas.



O serviço de emergência foi acionado e as vítimas, segundo informações, tiveram ferimentos leves. Uma das vítimas, aparentemente, teve fratura no braço, além de escoriações. Elas foram levadas para o hospital.

Ainda não se sabe o que poderia ter causado a colisão entre os carros. A Polícia Militar-PM, está no local atendendo a ocorrência e averiguando a situação.

A Polícia Militar continua executando os trabalhos no local do acidente, orientando quanto a transcorrência do trânsito e realizando a segurança e assim, garantindo o fluxo normal de veículos e pedestres.

As possíveis causas do que possa ter provocado a batida entre os veículos, ainda segue sendo apuradas pela PM.