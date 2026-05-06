Carro pega fogo na SP-340 e mobiliza bombeiros em Mogi Mirim

Incêndio atingiu veículo e área de vegetação às margens da rodovia; ninguém ficou ferido

Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira, dia 6, na Rodovia SP-340, em Mogi Mirim, mobilizando equipes da concessionária responsável pela via e o Corpo de Bombeiros Civil Municipal. O caso ocorreu no km 167, no sentido Mogi Guaçu–Mogi Mirim, e não deixou feridos.

Segundo informações divulgadas pelo Portal da Cidade Mogi Mirim, o motorista percebeu uma queda na pressão do óleo e fumaça saindo do capô enquanto trafegava pela rodovia. Ao notar a falha mecânica, ele estacionou o veículo no acostamento.

Ainda conforme o relato, ao abrir o capô, as chamas já atingiam a parte inferior do motor e o radiador. Apesar da rápida chegada das equipes de emergência, o fogo se espalhou rapidamente e consumiu todo o automóvel.

As chamas também atingiram uma área de grama às margens da pista e avançaram em direção a um estabelecimento próximo da rodovia. O incêndio foi controlado pelos bombeiros antes que alcançasse a estrutura do local.

Após o combate ao fogo, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos, já que a lataria do veículo permaneceu em alta temperatura. A concessionária liberou a segunda faixa da rodovia após o atendimento da ocorrência.

Especialistas reforçam que, em situações de superaquecimento, fumaça ou alerta no painel, a orientação é parar em local seguro, desligar o veículo e acionar ajuda especializada, evitando abrir o capô imediatamente em casos de incêndio.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim

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