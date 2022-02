Cartão cidadão passa a funcionar em santo antónio de posse

Cartão Cidadão passa a funcionar em Santo Antônio de Posse

Evento oficial de realização para funcionamento do Cartão, será realizado nesta sexta (04), às 18h

No início da noite desta sexta-feira (3), a Prefeitura municipal de Santo Antônio de Posse, promove oficialização do Cartão Cidadão da cidade. O evento será realizado a partir das 18h e contará com a presença de autoridades locais.

De acordo com o diretor comercial da empresa responsável por confeccionar os cartões, Renê Oliveira, o Cartão Cidadão irá agilizar e muito a vida do cidadão. “É um projeto que valoriza o cidadão Possense, à medida que identifica detalhadamente as necessidades de cada cidadão e o seu relacionamento com a municipalidade, integrando e agilizando o atendimento aos serviços públicos por meio de um único documento e criando uma base de dados importante para a adoção de políticas públicas eficientes e de qualidade”, explica o diretor.

Já o prefeito do município, João Leandro Lolli, disse que o cartão será de grande benifício para todo o municipio trazendo mais facilidades para os assuntos referentes ao cidadão e Santo Antônio de Posse, “o cartão cidadão, já conhecido a vários anos em Jaguariúna e outras e vem para facilitar a vida do cidadão que precisa do serviço público,integrando todos os serviços ,um facilitador para o usuário é um controle mais efetivo dos departamentos prestadores”, afirma o prefeito.