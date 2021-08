Casa da Cultura de Martim Francisco é reformada

Os moradores do Distrito de Martim Francisco ganharam um novo espaço para o desenvolvimento de ações culturais. Deteriorada pela ação do tempo, a Casa da Cultura – localizada em uma sala na Subprefeitura – ganhou ampla reforma nos últimos dias.

A sala recebeu nova pintura, o que era necessário pois as paredes estavam cheia de fezes de pássaros que faziam os seus ninhos sobre as luminárias instaladas no local.

As luminárias também foram arrumadas e coladas no teto, dando um novo aspecto ao local.

A Casa da Cultura de Martim Francisco foi inaugurada na primeira gestão do Prefeito Paulo de Oliveira e Silva (1997 – 2000). De lá pra cá, não recebeu grandes investimentos ou melhorias. Agora, com a reforma finalizada, o espaço vai se transformar em uma sala multiuso, onde haverá formações diversas, dentre elas, ações culturais gratuitas dentro do projeto “Pontinhos de Cultura”, que visa descentralizar ações da Cultura e Turismo para estar mais próximo da comunidade.

A primeira ação a ser realizada na revitalizada Casa da Cultura será o Oficina de Viola Caipira para iniciantes, uma realização do Sindicato Rural de Mogi Mirim, através de convênio com o SENAR/AR/SP em parceria com a Orquestra de Viola Caipira e a Prefeitura de Mogi Mirim.

O curso é totalmente gratuito com certificação válida em todo território nacional. As aulas começam em 18 de agosto. As vagas são limitadas e a formação é presencial, seguindo todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19.

Os interessados que ainda não se inscreveram podem enviar mensagem para o WhatsApp (19) 9. 9 726-2598 e falar com Carlos Alberto de Campos Junior ou procurar a Subprefeitura de Martim Francisco, de segunda a sexta das 8h às 16h.