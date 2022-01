Casal é detido com drogas no bairro universitário

Dois pinos de cocaína e 14 porções de maconha foram apreendidas

A Guarda Civil Municipal de Engenheiro Coelho deteve um casal portando drogas no bairro Universitário. Os detidos estavam dentro de um veículo Audi e foram surpreendidos pelos policiais, nesta quarta-feira (05).

Os agentes estavam durante patrulhando pelo bairro Universitário e avistaram um veículo suspeito parado com o motor ligado. No carro havia um casal que foi revistado, com o homem nada de ilícito foi encontrado, mas com a mulher foram localizados dois pinos de cocaína e 14 porções de maconha.

O caso foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Coelho e os abordados foram ouvidos e liberados. Já as drogas permaneceram apreendidas.