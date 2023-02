Casarão Imperial Eventos: Mais de 100 anos de história, pronto para celebrar a sua!

Construído em 1895 pelo imigrante italiano Capitão Ulisses Masotti, foi uma das primeiras construções de Jaguariúna e ainda considerada um marco na história da cidade.

Após 3 anos de uma intensa restauração, reestruturação e modernização promovidas pela incorporadora ITF Empreendimentos, o espaço manteve a fachada original e conta agora com 4 salões amplos, área externa com lindo projeto paisagístico, lago ornamental, deck externo, camarim, completa área de serviço para apoio de buffets e estacionamento privativo.

Um monumento que marcou gerações, está de volta aos holofotes para que você tenha em suas lembranças não só o que foi o Casarão Imperial enquanto cartório ou biblioteca municipal, mas agora como o local perfeito para comemorar e eternizar momentos inesquecíveis da sua história, tornar seus sonhos realidade e compartilhar momentos únicos com pessoas especiais em um ambiente magnífico.

Com o intuito de reaproximar o público de uma das maiores memórias arquitetônicas da cidade. O espaço está disponível para locação onde sediará casamentos, festas de debutantes, chás revelação, bodas além de eventos corporativos, acadêmicos, culturais e muito, muito mais.

Agende uma visita e sejam, muito bem-vindos ao Casarão Imperial Eventos Jaguariúna.

Endereço:

Rua Cândido Bueno, 423

Centro, Jaguariúna-SP

CEP 13919-144

Telefone:

(19) 99966-6245

Email:

casaraoimperialeventos@gmail.com