CASOS DE DENGUE EM JAGUARIÚNA CAEM PELA TERCEIRA SEMANA CONSECUTIVA

Jaguariúna registrou queda nos casos positivos de dengue pela terceira semana consecutiva. Desde o registro do pico dos casos, na 11ª semana epidemiológica, encerrada em 15 de março, houve uma redução de 43%, passando de 733 para 418 casos confirmados nesta semana. A redução foi possível graças às ações intensivas de combate à doença promovidas pela Prefeitura de Jaguariúna.

Entre as principais as ações estão a realização de mutirões nos bairros para eliminação de criadouros do mosquito transmissor, a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos, a criação do Centro de Controle da Dengue, que coordena estratégias de enfrentamento à doença, e do Programa Dia D contra a Dengue nas Escolas, além da Central de Telemonitoramento da Dengue (Hub da Dengue), em parceria com a UniFAJ, para acompanhar casos suspeitos e positivos, entre outras.

MUTIRÃO NO CENTRO

Neste sábado, dia 12 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde realiza mais uma edição do mutirão contra a dengue. A ação será realizada no Centro, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A orientação da secretaria é para que os moradores colaborem com o trabalho, permitindo a entrada dos agentes de saúde nos imóveis. O objetivo é identificar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

Jaguariúna registra até o momento um total de 4.948 casos confirmados de dengue, com três óbitos.