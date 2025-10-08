CATI lançará e-book gratuito sobre PANC durante a 30ª Semana da Alimentação

A Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) lançará, na próxima quarta-feira (16), o e-book “PANC – Plantas Alimentícias Não Convencionais: identificação, cultivo e uso culinário”, uma publicação técnica que apresenta as PANC e fichas agronômicas de diferentes espécies.

No Brasil, há mais de 350 plantas alimentícias não convencionais catalogadas. Entre as mais conhecidas, estão a taioba, a capuchinha, a serralha, o caruru e a vinagreira. A publicação, editorada pelo Serviço de Comunicação Rural da CATI, é de autoria do engenheiro agrônomo da instituição, Osmar Mosca Diz, responsável pelo Centro de Educação Ambiental Fazendinha Feliz, em Campinas (SP), que abriga uma horta com plantio de diferentes espécies de PANC.

Osmar ressalta que esses vegetais são fonte de nutrientes, sabor e diversidade alimentar, além de possuírem alta capacidade reprodutiva em situações precárias. “Por sua rusticidade e facilidade no cultivo, as PANC vão muito bem em sistemas agroecológicos de produção orgânica, em consórcios com praticamente todas as demais culturas, respeitando-se o ciclo e o porte de cada planta do sistema. Vale frisar que os Sistemas Agroflorestais são geralmente planejados de maneira a incluir esses vegetais”, comenta o engenheiro agrônomo.

Segundo ele, o cultivo de PANC dispensa insumos químicos ou pesticidas e é considerado fácil, por seu alto desempenho agrícola. “No entanto, alguns cuidados são necessários. A ora-pro-nóbis e a moringa, por exemplo, requerem planejar as podas visando facilitar as colheitas. O peixinho, por ser uma planta um pouco mais delicada, também requer cuidado no desbaste e regularidade das colheitas”, informa Osmar.

Registrada no acervo literário da CATI como “Documento Técnico 136 – PANC”, a publicação poderá ser baixada gratuitamente após seu lançamento na 30ª Semana da Alimentação, promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) paulista, de 12 a 17 de outubro, em São Paulo.

Serviço

Lançamento do Documento Técnico 136 – PANC

Quando: 16 de outubro, durante a 30ª Semana da Alimentação

Onde: sede da SAA, situada na Praça Ramos de Azevedo, Centro de São Paulo