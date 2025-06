Cavalaria Antoniana de Jaguariúna: reforço na segurança e apoio da saúde garantem evento seguro e acolhedor

Programação contará com shows, cavalgada e atividades para toda a família no fim de semana

A edição especial dos 50 anos da Cavalaria Antoniana de Jaguariúna vai contar com reforço na segurança e apoio na saúde para garantir o bem-estar dos participantes. O evento, que une fé, tradição e muita música, será realizado neste fim de semana, dias 14 e 15 de junho.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, serão destacados guardas municipais para o patrulhamento e controle do tráfego durante os dois dias de evento. A Guarda Municipal também contará com o apoio da Polícia Militar, que estará presente nas ruas da cidade.

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna também irá contribuir com o evento, disponibilizando ambulância e agentes de saúde de plantão para atender eventuais ocorrências e prestar todo o atendimento necessário aos participantes do evento. A Secretaria de Mobilidade Urbana também irá atuar com a presença de agentes de trânsito.

A participação na cavalgada é gratuita e aberta a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia. A expectativa é de que o evento atraia não só a comunidade local, mas também cavaleiros e visitantes de cidades vizinhas, em um grande encontro de cultura e preservação das raízes.

Mais do que um desfile de cavalos, a Cavalaria Antoniana se consolidou como um símbolo da identidade jaguariunense, valorizando a história, a fé e o respeito pela natureza. Na edição do ano passado, mais de 3 mil pessoas participaram do evento.

A programação começa no sábado, dia 14 de junho, com uma noite de shows a partir das 18h. Entre os nomes confirmados estão Isaac Santana e a dupla sertaneja Henrique & Diego.

O grande dia da cavalgada será no domingo, 15 de junho. A concentração dos cavaleiros acontece a partir das 9h, em frente à MP Eventos. Às 10h, tem início o trajeto em direção ao Centro Cultural, onde, às 11h, os cavaleiros serão recebidos com o desfile dos alunos das escolas municipais e receberão a bênção do padre, seguindo então em direção ao Parque Santa Maria.

A partir das 13h, o Parque Santa Maria se transforma no ponto de encontro das famílias, com shows à noite da banda Made in Roça e da dupla Rafa e Bordotti. No Parque Santa Maria, haverá uma praça de alimentação completa, além de brinquedos gratuitos para as crianças, garantindo um dia de lazer para toda a família.