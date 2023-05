CDHU divulga listagem completa de sorteio de endereços das casas de Eleutério

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) divulgou nesta quarta-feira, 10, através do Departamento de Habitação da Prefeitura a listagem final do sorteio dos endereços das unidades habitacionais Conjunto Habitacional “Milton Mendes”/ Itapira – Q, em Eleutério, que ocorreu na sexta-feira, dia 5. O documento está disponível no site www.itapira.sp.gov.br/pagina-secretaria/departamento-de-habitacao/142.

A etapa foi realizada pelos técnicos CDHU – com o apoio da equipe do Departamento de Habitação do município – em dois locais diferentes: Praça CEU para os beneficiários da lista “Sede” e na EMEB “Joaquim Vieira” para os contemplados que são moradores do bairro Eleutério. A secretária de Promoção Social Regina Ramil acompanhou as atividades.

Os 41 beneficiários desse Conjunto Habitacional já haviam sido contemplados em 2020. As próximas etapas serão a assinatura do contrato de financiamento e a entrega das chaves, mas a agenda é definida pelo Governo do Estado de São Paulo e não há previsão de data.

As obras do Conjunto Habitacional “Milton Mendes”/ Itapira – Q foram iniciadas em 2021 após a assinatura da ordem de serviço pelo então Secretário de Estado da Habitação Flávio Amary junto com o Prefeito Toninho Bellini. O trabalho foi dividido em duas etapas: infraestrutura com pavimentação e implantação de água, esgoto e outros itens e depois a construção das casas.

As unidades habitacionais possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e área útil de 47,87 metros quadrados