Ceasa Campinas apoia manejos para evitar riscos de contaminação dos hortifrútis

Crédito: Carlos Bassan

Publicação de Boletim Técnico reforça o apoio aos produtores e orienta sobre as boas práticas pós-colheita do tomate de mesa

As Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) apoia os manejos que minimizam o risco de contaminação química ou biológica dos hortifrútis pensando em inocuidade alimentar – qualidade do alimento que não faz mal àquele que o ingere. “Um dos caminhos mais eficazes para isso é empregar as boas práticas de produção e pós-colheita que tratam de protocolos para evitar esses riscos, afirma o gerente do Mercado de Hortifrutigranjeiros da Ceasa, Ricardo Munhoz. Na sua 6ª edição, este ano o Dia Mundial da Inocuidade dos Alimentos tem como tema “Inocuidade dos alimentos: prepare-se para o inesperado”.

O gerente afirma que esse apoio aos produtores para aplicação dos manejos que minimizam o risco foi reforçado a partir da publicação do Boletim técnico 234 do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), que orienta sobre as boas práticas pós-colheita do tomate de mesa, uma das principais hortaliças na mesa do consumidor. “Este boletim é resultado de uma parceria entre ambas as instituições, com participação efetiva da Ceasa desde as pesquisas no mercado”, ressalta. O boletim técnico está disponível para donwload no site da Ceasa (https://www.ceasacampinas.com.br/) e do IAC (https://www.iac.sp.gov.br/).

Munhoz define as boas práticas como um conjunto de princípios, normas e recomendações técnicas que têm como objetivo garantir a oferta de alimentos seguros à saúde do consumidor, ao trabalhador rural e à proteção ao meio ambiente. “Incluindo também a redução de perdas no campo e no pós-colheita”, destaca.

Dia Mundial da Inocuidade dos Alimentos

O Dia Mundial da Inocuidade dos Alimentos (DMIA), celebrado todo dia 7 de junho, chega à sua sexta edição em 2024, ganhando cada vez mais relevância em todo o mundo. Seu principal objetivo é chamar a atenção e inspirar ações para ajudar a prevenir, detectar e gerenciar riscos de origem alimentar, contribuindo para a inocuidade dos alimentos, a saúde humana, a prosperidade econômica, a agricultura, o acesso a mercados, o turismo e o desenvolvimento sustentável.

O tema deste ano é “Inocuidade dos alimentos: prepare-se para o inesperado”. Os incidentes de inocuidade dos alimentos podem variar de eventos menores a crises internacionais importantes, seja um corte de energia em casa, uma intoxicação alimentar em um restaurante local, uma retirada voluntária de produtos contaminados por parte de um fabricante, um surto originado em produtos importados ou um desastre natural.