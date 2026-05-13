Ceasa Campinas realiza Feira de Noivas no Mercado de Flores neste sábado, 16

Evento gratuito das 9h às 12h terá desfile de noiva e apresentação das principais tendências para o setor

A Ceasa Campinas promove neste sábado, 16 de maio, pela primeira vez, uma Feira de Noivas no Mercado de Flores, unindo o encanto dos casamentos à tradição e à diversidade do setor florista. O evento acontece das 9h às 12h para reunir tendências, experiências e grandes oportunidades para noivas, profissionais e visitantes. A entrada é gratuita.

Com mais de 40 expositores, a feira contará com empresas e profissionais especializados em casamentos e eventos, apresentando novidades em decoração, vestidos, fotografia, música, buffet, doces, beleza, convites, acessórios, lembranças e serviços voltados para celebrações.

Entre os destaques do evento estarão os buquês exclusivos e as inspirações florais para casamentos, reforçando a importância do Mercado de Flores como referência para decoradores e profissionais do setor de eventos.

A programação também contará com desfile exclusivo de noivas, preparado especialmente para o evento, trazendo vestidos selecionados e as tendências da atualidade. Para tornar a experiência ainda mais especial, haverá música ao vivo com apresentações da dupla Luiz Miguel e Daniel e do grupo Essência Musical.

Além da feira, os visitantes poderão aproveitar a diversidade do Mercado de Flores da Ceasa Campinas, um dos mais tradicionais e importantes do estado.

Serviço

Feira de Noivas no Mercado de Flores da Ceasa Campinas

Data: 16 de maio (sábado)

Horário: 9h às 12h

Endereço: Rodovia Dom Pedro I, Km 140,5

Mercado de Flores

Horários de funcionamento:

Para empresas e profissionais: quintas-feiras, das 6h30 às 10h

Para o público em geral: segundas, terças, quartas e sextas-feiras (das 8h às 16h30); quintas-feiras (10h às 16h30) e sábados (8h às 13h)