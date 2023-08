Celebrando a Vida: Baile da Terceira Idade em Jaguariúna Nesta Quinta Dia 31

Da Redação

Foto Divulgação

Uma Tarde de Alegria e Dança no Salão Multimodal do Parque Serra Dourada

O município de Jaguariúna está prestes a receber o “Baile da Terceira Idade”, uma promoção da Secretaria Municipal de Assistência Social, está marcado para acontecer nesta quinta-feira, dia 31 de agosto, das 15 às 18 horas, no elegante Salão Multimodal do Parque Serra Dourada.

Este evento é uma oportunidade única para os idosos da comunidade se reunirem, dançarem ao som de músicas animadas e, mais importante, celebrarem a vida e a alegria de estarem juntos.

Uma Tarde de Alegria e Companhia

O “Baile da Terceira Idade” é um encontro que tem como objetivo principal proporcionar momentos de diversão e socialização aos idosos. Durante a tarde, os participantes terão a chance de reencontrar velhos amigos e fazer novas amizades, tudo ao som de músicas que marcaram suas vidas.

Participe e Celebre

A Secretaria Municipal de Assistência Social convida calorosamente todos os idosos de Jaguariúna a participarem deste evento único. Não importa se você é um dançarino experiente ou se apenas deseja desfrutar de uma tarde agradável na companhia de amigos e vizinhos; o “Baile da Terceira Idade” é para todos.

A entrada é gratuita basta comparecer ao Salão Multimodal do Parque Serra Dourada na quinta-feira, 31 de agosto, entre as 15 e as 18 horas e prepare-se para uma tarde inesquecível.

Venha fazer parte dessas celebrações da vida e da alegria! O “Baile da Terceira Idade” é um evento que promete fortalecer laços, criar memórias felizes e celebrar a experiência e a vitalidade da comunidade idosa de Jaguariúna.

Junte-se a nós nesta quinta-feira e dance ao ritmo da alegria!