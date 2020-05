Cemitério de Mogi Mirim faz homenagem ao Dia das Mães com rosas em todas as lápides por conta do distanciamento social 07/05/2020

Neste momento de isolamento, o qual nos limita as visitações, o Grupo Flamboyant, que administra os Colina dos Flamboyants em Mogi Mirim-SP e Cemitérios Parque Hortolândia em Hortolândia-SP, consciente da necessidade do isolamento social, mas também de sua importância no cuidado com as famílias enlutadas e em perpetuar memórias, tomou a iniciativa de colocar mais de 9 mil rosas em cada uma das lápides de seus Cemitérios em homenagem ao Dia das Mães, neste domingo, 10 de maio, época em que em anos anteriores os cemitérios recebiam cerca de 10.000 visitantes, com celebrações religiosas, como missas e cultos e diversas atividades especiais. Mas, neste ano será diferente.

É importante para o Grupo que as famílias se sintam representadas neste momento em que é necessário o distanciamento social. Segundo Ercy Soares, Diretor Geral do Grupo Flamboyant, ”Este é um momento que tradicionalmente os cemitérios recebem muitos visitantes para homenagear as mães. Queremos que cada família se sinta representada pela rosa, e que a mensagem carinhosamente colocada em cada lápide represente sua homenagem, e que as famílias fiquem na segurança de suas casas”, explica.

Para que as famílias possam prestar suas homenagens de casa, também, foi disponibilizado um formulário pelo qual os clientes tem a possibilidade de enviar suas mensagens as quais serão expostas na tradicional árvore da homenagem, que dessa vez será preparada com antecedência, carinho e segurança. Além disso, será feita a transmissão Ao Vivo das celebrações religiosas (missa às 8h e culto às 10h), através das redes sociais, no dia 10 de maio.