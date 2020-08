Cemitério Municipal de Mogi Mirim recebe preparativos para Dia dos Pais

No próximo domingo (9), será celebrado o Dia dos Pais em todo o Brasil. Ainda que em tempos de pandemia, a data fraternal deve ser marcada pela tradicional movimentação de famílias ao Cemitério Municipal. Na expectativa do recebimento do público, a Secretaria de Serviços Municipais realiza operação especial de limpeza no local e seus arredores.

Equipes de manutenção do cemitério, com o apoio de máquinas e colaboradores do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CEMMIL), executam podas de árvores, coletas de folhas, roçagem de vegetação, arranjos nos corredores e vistoria nos túmulos.