Centro Cultural Casarão apresenta espetáculo de circo e dança do coletivo Faunos e Flora

Ingressos podem ser retirados gratuitamente 1 hora antes do evento

Coletivo envolve mais de 10 artistas no palco e nos bastidores

O coletivo Faunos e Flora apresenta no dia 8 de junho, sábado, o 2ª Varieté, espetáculo com apresentações de circo e dança, às 20h, no Centro Cultural Casarão, no distrito de Barão Geraldo. Haverá retirada de ingressos gratuitamente uma hora antes do evento.

O espetáculo é uma construção independente, colaborativa e coletiva, que envolve mais de 10 artistas tanto no palco quanto nos bastidores. O Coletivo Faunos e Flora é um grupo de pesquisa e criação em Aéreos Circenses, com encontros semanais no Centro Cultural Casarão, desde 2021.

Serviço:

Data: 8 de junho (sábado)

Horário: 20h

Local: Centro Cultural Casarão

Endereço: R. Aracy de Almeida Câmara, 291 – Barão Geraldo, Campinas

Retirada de senha uma hora antes do evento

Classificação livre