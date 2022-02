Centro Cultural de Mogi Guaçu recebe exposição de fantasias de carnaval

O público que curte a festa de momo tem um bom motivo para ir até o Centro Cultural de Mogi Guaçu. É que o Espaço Multiuso ‘Benedito Andrade’ recebe até o dia 11 de março a exposição ‘Fantasias de Carnaval’, do estilista Rafa Oliver. O horário para visitação é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, e os sábados, das 9h00 às 16h30. A entrada é gratuita.

A exposição conta com nove fantasias elaboradas e confeccionadas por Rafa Oliver, tendo como objetivo possibilitar para os visitantes a oportunidade de apreciar peças da cultura brasileira sobre a maior festa popular do país.

“Não temos fantasias marcantes do Carnaval como arlequim, pierrot, colombina, pirata, entre outros, mas, sim, de fantasias que poderiam ser utilizadas tanto em desfiles na rua ou em salões. Temos uma exposição clean, enxuta com banners explicativos sobre a origem do Carnaval e sua história em solos brasileiros”, comentou o estilista.

O Espaço Multiuso fica no segundo piso do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. A mostra é uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura.