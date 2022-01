Centro Cultural passa a abrir aos sábados a partir de fevereiro

A Secretaria Municipal de Cultura informa que, a partir do dia 5 de fevereiro, o Centro Cultural ficará aberto aos sábados para visitação do público das 9h às 17h. Para marcar a novidade, o artista plástico Alcides Braga, Nenê Braga, abre sua exposição no hall de entrada com uma intervenção no período das 9h às 10h. O artista também vai ministrar a palestra Desviando o Jovem para a Arte, a partir das 15h.

O assessor de Cultura, Rodrigo Peguin, explicou que a abertura do Centro Cultural aos sábados é uma solicitação antiga da população. “Analisamos a situação e percebemos ser viável atender a essa demanda, porque, assim, as pessoas terão mais uma alternativa de diversão durante os finais de semana”, disse ao completar que é obrigatório o uso de máscara e necessária a apresentação do comprovante de vacinação.

Os artistas e agentes culturais que queiram ocupar os espaços do Centro Cultural para compartilhar sua arte e fazer parte da programação artística devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone 3811.8650 ou enviar um e-mail para o endereço sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br.

O Centro Cultural de Mogi Guaçu está localizado na Avenida dos Trabalhadores, no número 2.651, no Jardim Camargo.