Centro de Saúde da Mulher em Amparo celebra 3 mil atendimentos

O Centro de Saúde da Mulher Beatriz Galvão de Campos Cintra, implantado por iniciativa da Prefeitura da Estância de Amparo, completa um ano de serviço dedicado à saúde feminina, um marco significativo nos cuidados especializados às mulheres do município.

Desde sua inauguração, o local tem sido uma referência em saúde, oferecendo atendimentos em ginecologia, obstetrícia e pediatria.

Localizado na Rua Prefeito Gustavo Vasconcelos, 137, área central da cidade, o centro possui uma equipe médica formada por ginecologistas e pediatras, além de uma estrutura com salas de exames e consultórios modernos totalmente equipados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o local já realizou cerca de 3 mil atendimentos desde sua abertura, sendo 2.225 em ginecologia e obstetrícia, e 738 em pediatria.

Os serviços oferecidos incluem pré-natal de alto risco, consultas ginecológicas em geral, colposcopia, coleta de material para biópsia, entre outros, tudo em um ambiente projetado para proporcionar conforto e acolhimento às pacientes.

O prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, expressou sua satisfação com o sucesso do centro. “Para nós e para a população, o Centro de Saúde da Mulher é uma conquista. Estamos comprometidos em oferecer serviços de saúde de qualidade para todas as mulheres de Amparo, e unidade é um passo significativo nessa direção”, afirmou.

Para a enfermeira e coordenadora do espaço, Rosani Aparecida Trombini, a saúde de Amparo tem melhorado muito, principalmente quando se fala em atendimento feminino. “A unidade traz praticidade e acesso facilitado aos cuidados de saúde necessários para as mulheres da nossa comunidade. Vamos continuar oferecendo serviços de excelência e contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida para as pacientes”, disse.