CENTRO DIA DO IDOSO VAI LEVAR O NOME DE ALCIONE GREGÓRIO WAGEMAKER

Por unanimidade, os vereadores de Holambra aprovaram nesta segunda-feira, 4 de dezembro durante a 28ª Sessão Ordinária, o Projeto de Lei nº 031/2023 que dispõe sobre a denominação oficial da sede do Centro Dia do Idoso. O local, que está sendo construído na Avenida das Tulipas (acesso ao bairro Camanducaia) vai levar o nome de “Centro dia do Idoso – Alcione Gregório Wagemaker” falecida no último dia 31 de maio.

O projeto é de iniciativa do vereador Oriovaldo Venturini e agora, aguarda a sanção do prefeito Fernando Capato. “A Alcione foi uma pessoa que representou muito a cidade, trabalhou em vários lugares e me lembro que em uma conversa, ela disse que gostaria muito que tivesse uma casa de idosos na cidade, é uma justa homenagem pra quem fez a diferença pra Holambra.”

Filha de dona Albertina e Gildo, Alcione nasceu no dia 9 de março de 1947 em Cosmópolis, mas já era moradora do Quilombo. Com um olhar voltado ao comércio desde sempre, teve um salão de beleza quando o município ainda era Fazenda Ribeirão, sendo pioneira nesse ramo na cidade.

Em 1974, casou-se com Cornelius Wagemaker, filho do Sr. Petrus, que na época possuía um pequeno mercado no centro da cidade. Juntos, assumiram o espaço e deram início ao Bazar Alcione, que permanece até hoje no mesmo local e cresceu ao longo dos anos, se tornando um Magazine que oferece uma ampla variedade de produtos para seus clientes, como papelaria e escritório, vestuário, utensílios domésticos, brinquedos, enxoval, entre outros.

Além de suas habilidades comerciais, Alcione auxiliou na Liturgia da Paróquia Divino Espírito Santo por vários anos e participou ativamente das atividades religiosas. Na política ficou na suplência parlamentar da Câmara em 2004 e em 2008 concorreu ao cargo de vice-prefeita do município.