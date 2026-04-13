Centro Médico de Telessaúde é realidade em Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou na manhã desta segunda-feira, dia 13 de abril, o novo Centro Médico de Telessaúde, na Avenida Padre Jaime, nas proximidades do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. A iniciativa visa a redução das filas de espera com especialidades na rede municipal de Saúde. O espaço foi estruturado com três cabines de atendimento, que funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

“A tecnologia está aí e precisa ser usada. Estive aqui e vi de perto a eficiência dos equipamentos, a modernidade, a melhor tecnologia para o atendimento dos pacientes. São áreas que temos dificuldades em contratar esses profissionais e, agora, usaremos essa tecnologia a favor da saúde de Mogi Guaçu, o que vai nos ajudar no atendimento das demandas”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

No local, os pacientes serão recebidos por uma equipe de enfermagem e acomodados em uma poltrona equipada com tecnologia capaz de aferir automaticamente temperatura, pressão arterial, peso e altura. O médico especialista vai realizar a consulta de forma remota, por meio de uma conexão de áudio e vídeo, já com os dados do paciente.

“Hoje é a realização de mais um sonho. Com essa administração, estamos realizando diversos sonhos em prol da população. Esse é um projeto inédito que usa a tecnologia a favor da Saúde. Com isso, vamos conseguir reduzir as filas de esperar com diversos especialistas”, ressaltou o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira.

De acordo com ele, todo agendamento será feito pela Central de Regulação, garantindo a organização da demanda e priorização dos casos. Por isso, todo paciente chegará ao Centro Médico de Telessaúde com horário marcado, o que evitará filas e agilizará o atendimento. “Sabemos das dificuldades em trazer os médicos para atender e a telessaúde aproxima o médico do paciente e teremos os especialistas para atender a semana”, disse.

O secretário de Saúde lembrou que o paciente, primeiro, passa pela Unidade Básica de Saúde e, depois, com o encaminhamento terá a consulta com o especialista agendada pela Central de Regulação. Nesse caso, o paciente será avisado se a consulta será presencial no Centro de Especialidades Médicas (CEM) ou de forma remota no Centro Médico de Telessaúde.

Os atendimentos no local serão iniciados no período da tarde desta segunda-feira, 13 de abril. São pacientes que aguardam consultas nas especialidades de neurologia, cardiologia, gastroenterologia, endocrinologia, ortopedia e dermatologia. A proposta é, gradativamente, ampliar o serviço para outras especialidades.

“Após às 13h30 desta segunda já iniciaremos as consultas remotas. O paciente vai poder chegar com 15 minutos de antecedência, pois os agendamentos serão seguidos à risca”, explicou o secretário de Saúde, que informou que a meta inicial é de que cada cabine realize 24 consultas, totalizando 72 por dia e 360 por semana.

Entre os principais benefícios da telemedicina estão a agilidade no atendimento, a redução do tempo de espera e a otimização dos recursos públicos. Além disso, o modelo permite ampliar o acesso a profissionais especializados, mesmo à distância, beneficiando diretamente os pacientes que dependem do sistema público.