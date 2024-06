Cerimônia na Adacamp celebra o Dia Mundial do Orgulho Autista

Crédito: Divulgação

Durante o evento, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social distribuiu cartões Bem Acessível a 38 famílias; outras 270 receberam o adesivo “Autista a bordo” da Emdec

A manhã desta terça-feira, 18 de junho, foi marcada na Adacamp (Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas) por uma cerimônia em comemoração ao Dia Mundial do Orgulho Autista. O evento contou com a participação da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

A cerimônia foi marcada pela distribuição de cartões Bem Acessível para 38 famílias, entrega de cordões de quebra-cabeça, simbolizando a inclusão e conscientização sobre o autismo, e adesivos “Autista a Bordo” da Emdec para veículos. O evento foi realizado sem o uso de alto-falantes, em respeito à sensibilidade auditiva das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou a importância dessas ações: “A acessibilidade e inclusão são prioridades do prefeito Dário Saadi, justamente para garantir que todos os cidadãos tenham acesso digno aos serviços oferecidos. A criação de cartões de identificação para pessoas com deficiência é uma medida prática para reduzir o constrangimento de ter que apresentar laudos médicos em situações cotidianas, facilitando o acesso aos serviços públicos municipais. Os adesivos da Emdec, por sua vez, visam sensibilizar sobre a necessidade de paciência e compreensão em situações que requerem paradas emergenciais”.

Cartão Bem Acessível

Lançado em janeiro de 2016, o Cartão Bem Acessível da Prefeitura de Campinas atesta que o titular é pessoa com deficiência e garante o direito a usufruir de benefícios legais, como gratuidade no transporte público, prioridade de matrícula na rede pública de ensino, marcação de consultas na rede de saúde e pagamento de meia-entrada em cinemas, entre outros.

Para solicitar o Cartão Bem Acessível, é necessário apresentar laudos médicos com o CID (Classificação Internacional de Doenças), incluindo informações cadastrais, detalhes da deficiência, avaliação da incapacidade para o trabalho e a necessidade de acompanhante, se houver. Os documentos básicos requeridos são CPF, RG, comprovante de residência e uma foto 3×4 recente.

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência, localizado na Avenida Anchieta, 343, no Centro de Campinas, é o ponto focal para esse serviço. A solicitação pode ser feita nas unidades do Agiliza Campinas ou no primeiro andar da Avenida Anchieta, 343. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 2515-7294 ou pelo e-mail crpd@campinas.sp.gov.br.

“Autista a Bordo”

Durante o evento, cerca de 270 famílias atípicas atendidas pela Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas (Adacamp) receberam o adesivo “Autista a bordo”, que visa orientar condutores a respeito de comportamentos que podem ser vividos no trânsito por pessoas com Transporte do Espectro Autista (TEA).

O adesivo, que pode ser usado nos veículos, visa informar sobre comportamentos observados em crises de pessoas com autismo, recorrentes em situações de emergência, como circunstâncias que podem ser vividas no trânsito. Nestes casos, é comum o aumento do tom de voz, fuga, não aceitar ajuda, dificuldades na fala e falta de noção do perigo.

“A nossa intenção é auxiliar essas famílias em momentos de vulnerabilidade no trânsito, para garantir mais segurança em eventuais crises, além de conscientizar os demais condutores a respeito do autismo”, explica Débora Damasco, gerente da Divisão de Desenvolvimento Institucional da Emdec.

É importante ressaltar que o adesivo “Autista a Bordo” não elimina a necessidade de usar o cartão de pessoa com deficiência nos veículos. O processo é totalmente online e gratuito, sem a necessidade de comparecer pessoalmente. Para solicitar o cartão de estacionamento para pessoa com deficiência em Campinas, você pode seguir os seguintes passos:

Acesse o site da EMDEC (http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-br/site.php?secao=vagas_exclusivas).

Realize o cadastro e siga as etapas do processo até a emissão do cartão.

É essencial ter em mãos a documentação necessária, como RG, CPF, laudo médico com CID e comprovante de residência.

Adesivos

A Emdec também distribuirá 5 mil adesivos em diversas frentes. O adesivo foi lançado no dia 7 de maio, em evento no Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PAICA), como uma das ações do “Maio Amarelo”, movimento intersetorial em defesa da vida no trânsito.

No total, as unidades serão distribuídas gradativamente a famílias atípicas, em diversas frentes: no momento da entrega presencial da credencial de vaga exclusiva para pessoas com espectro autista; aos transportadores escolares durante o procedimento de inspeção veicular; e em instituições de ensino que realizam atividades relacionadas à mobilidade de crianças com autismo.

O material será distribuído, ainda, nos eventos itinerantes “Emdec pra Gente”, realizados para coletar solicitações, opiniões e sugestões dos munícipes em diferentes regiões.

A Emdec também irá promover treinamentos para inspetores e transportadores escolares focados na sensibilização sobre o tema e na qualificação do atendimento prestado a estudantes com autismo.

Dia do Orgulho Autista

O Dia do Orgulho Autista foi criado pela organização Aspies For Freedom (AFF) em 2005. A data, 18 de junho, foi escolhida para celebrar o aniversário do membro mais jovem do grupo naquela época. Este dia é dedicado ao reconhecimento da importância do orgulho para pessoas autistas e seu papel em promover mudanças positivas na sociedade. A celebração valoriza a neurodiversidade e as forças dos indivíduos autistas, desafiando estereótipos negativos.