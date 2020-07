Cezar e Paulinho anunciam primeira live

Se você é daqueles que tem como paixão a música sertaneja raiz, os “causos” e as modas daquelas de tirar o chapéu, já tem programa garantido, a primeira live de Cezar e Paulinho, acontece no próximo dia 11 de julho às 17h, com transmissão no canal oficial da dupla no YouTube.

Recentemente os irmão de Piracicaba completaram 40 anos de carreira, já cantaram em muitos lugares, se apresentaram em circo, em praça pública, em grandes feiras agropecuárias e festas de peão, mas agora estão com a missão de se adaptarem às transmissões online, a primeira experiência foi no “Villa Mix em Casa Modão”, e não é que se saíram muito bem!

Para a primeira live “Cezar e Paulinho”, estão para lá de afiados e preparados para mostrar seus grandes sucessos como “Companheiro é Companheiro”, “Verdade de Pescador (Chique no Úrtimo)”, “Pé de Bode”, além das românticas que marcaram época como “Duas Vezes Você”, “Só Por Você”, “Morto de Saudade Sua”.

Canções do DVD em comemoração aos 40 anos de carreira também irão compor o repertório, entre elas “Tijolada” gravada com a participação de Zé Neto e Cristiano que já contabiliza quase 10 milhões de visualizações.

O cenário terá muito mais elementos orgânicos e menos tecnologia afinal, eles são “chique no úrtimo” e prometem boa prosa, boa música, boas risadas, porque estes são especialistas!

Live Cezar e Paulinho

Data: 11/07/2020

Horário: 17h

Transmissão: https://bit.ly/YouTubeCezarEPaulinho