Chegada do Papai Noel no ParkShopping Mogi Mirim promete magia e emoção

Neste sábado, 11 de novembro empreendimento promove evento repleto de atividades gratuitas

Em puro clima natalino, o ParkShopping Mogi Mirim sedia a Chegada do Papai Noel, neste sábado, dia 11 de novembro, em um evento mágico e repleto de atividades gratuitas para toda a família.

A partir das 15h, o mall ganhará ainda mais vida e cores com a Parada de Natal, um desfile que contará com personagens natalinos e uma encantadora bandinha tocando músicas temáticas e infantis.

Em seguida, às 16h, a emoção toma conta do ambiente com a apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra, sob a regência do maestro Carlos Lima. A Lyra Mojimiriana, renomada por promover o ensino gratuito de música a milhares de estudantes desde 1985, promete um espetáculo musical de tirar o fôlego.

Às 17h, peça teatral “Vila Encantada do Papai Noel”. A história envolvente de um duende e uma fada em busca do espírito do Natal é repleta de magia e valores como amor, respeito e generosidade.

O momento mais aguardado do dia acontecerá às 17h30, com a Chegada do Papai Noel. Ele será recebido com música festiva e dará uma volta pelo shopping antes de se instalar na Praça de Alimentação – Cenário do Trono, onde estará disponível para receber as crianças com suas cartinhas, além de tirar fotos com os pequenos.

O evento ainda oferecerá pipoca, algodão doce e balões gratuitos das 15h às 19h, tornando a tarde ainda mais agradável para o público.

O Papai Noel ficará no ParkShopping Mogi Mirim até o dia 24 de dezembro, sempre das quartas-feiras aos domingos e feriados, das 13h às 21h. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o “Bom Velhinho” estará disponível das 10h às 16h para receber os últimos pedidos das crianças antes da esperada noite de Natal.

“Esteja presente e mergulhe no espírito natalino no ParkShopping Mogi Mirim, onde a magia ganha vida e a felicidade está no ar. Um Natal inesquecível aguarda por você e sua família”, convidou Vivian Ferrari, Coordenadora de Marketing do ParkShopping Mogi Mirim.

“Não perca a chance de compartilhar um momento tão especial. Vai ser um evento incrível e que ficará guardado na memória”, disse Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Serviço

Sábado, 11 de novembro

15h: Parada de Natal;

16h: Apresentação da Orquestra Sinfônica Lyra sob a regência do maestro Carlos Lima;

17h: Encenação da peça “Vila Encantada do Papai Noel”;

17h30: Chegada do Papai Noel;

Distribuição de pipoca, algodão doce e balões das 15h às 19h.

ParkShopping Mogi Mirim.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, tem capacidade para abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, marcas consagradas no mercado nacional, Praça de Alimentação, lojas de serviços, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e amplo estacionamento.

Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim possui toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e é a administradora do ParkShopping Mogi Mirim.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3480-0560 e (19) 99968-0755.

www.parkshoppingmogi.com.br

Sobre o Grupo AD

O AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 43 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 32 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.