CIA. ECO APRESENTA “MEIA-SOLA” DIA 29 DE JULHO NO ESPAÇO CULTURAL MARIA MONTEIRO.

Espetáculo com direção de Wanderley Martins retorna para Campinas, após 5 anos, em apresentação única.

Tendo como pano de fundo uma pensão na região da Boca do Lixão, esta obra não tão conhecida pelo público foi escrita no final da década de 70 e retrata a sociedade da época tal qual ela era. Com uma linguagem direta e coloquial, a montagem segue com características do teatro realista onde os personagens principais são pessoas comuns e não idealizadas.

Donana nunca teve a vida fácil. Sem poder contar com a ajuda do marido e dos filhos para seu sustento, transforma sua casa, na região da Boca do Lixo, em uma pensão. Frequentada por prostitutas, garotos de programa, soldados e outros tipos, a pensão vira cenário de encontros e conflitos de personagens marcados pela luta diária pela sobrevivência.

O teatro brasileiro tem em sua história a importante característica de levar aos palcos situações cotidianas muitas vezes desconhecidas ou ignoradas pelas pessoas. Nos tempos de ditadura, diversos atores e diretores sofreram críticas e censuras por montagens que de alguma forma provocavam o público e o colocavam frente aos problemas sociais que haviam na época. Em Meia-Sola, figuras que vivem à margem da nossa sociedade fazem parte do centro da história e aos poucos nos revelam seus dramas e dificuldades.

“O texto retrata a vida de pessoas que normalmente são invisíveis ao mundo, neste sentido damos voz a elas.” revela o ator Matheus Toppan, que acrescenta “A maior dificuldade que tivemos foi a complexidade de se livrar de estereótipos no momento da construção de personagens que são tão característicos.”

Sob a direção de Wanderley Martins, o texto de Benê Rodrigues, ganha vida em uma montagem com tom objetivo e provocativo, conduz o público por uma trama polêmica e cheia de conflitos.

SERVIÇO:

Espetáculo: Meia-Sola

Autor: Benedito Rodrigues Pinto

Direção: Wanderley Martins

Recomendação: 16 anos

Dias: 29 de Julh0 -Horário: 19h

Local: Espaço Cultural Maria Monteiro – R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n – Conj. Hab. Padre Anchieta, Campinas – SP

Ingressos: Serão vendidos a partir das 17h no local.

Os valores são R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia-entrada (ou antecipado comprado direto pelo instagram oficial @cia_eco )