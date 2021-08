Ciclismo guaçuano conquista nove pódios em competição disputada em São João da Boa Vista

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer participou no último domingo, dia 1º de agosto, em São João da Boa Vista, da 1ª Etapa da Média Paulista de Ciclismo. O evento, realizado com consentimento da Federação Paulista de Ciclismo, foi dividido em 17 diferentes categorias: 5 para mulheres e 12 na divisão masculina. Mogi Guaçu competiu em sete delas e colocou nove ciclistas no pódio.

A competição marca o retorno das atividades da modalidade, que estavam suspensas devido à pandemia da Covid-19. “A etapa não teve público, estando presentes apenas os atletas, que competiram num circuito plano e com excelente pista”, conta o coordenador de ciclismo da pasta, Celso Lucas. “Obtivemos um excelente resultado, especialmente se considerarmos o período que estivemos parados, sem competir, por conta das medidas restritivas”.

Durante a cerimônia de abertura uma homenagem foi feita ao atleta mineiro Cássio Paiva, referência do ciclismo nacional. “É um evento importante, que atrai ciclistas de toda região. As modalidades de ciclismo têm crescido em Mogi Guaçu nos últimos anos e nossa intenção é ampliar cada vez mais o número de praticantes”, explica o coordenador. “A etapa teve a participação de atletas com idade entre 5 e 80 anos. E isso é fundamental, pois assim promovemos a prática desta atividade entre diferentes públicos”, conclui Lucas.

Resultado da equipe guaçuana:

1º lugar: Livia Eduarda Ribeiro Martins – categoria Juvenil

1º lugar: Wanderley Wander de Paula Moreira – categoria Estreantes

1º lugar: Newton de Souza Leite Netto – categoria Master

2º lugar: Fabio Rodrigues Braga Junior – categoria Juvenil

2º lugar: Fabio Rodrigues Braga – categoria Master

4º lugar: Julia Leite Braga – categoria Elite feminino

4º lugar: Fabio Pierobon – categoria Estreantes

5º lugar: Valdinéia da Silva Brandino dos Santos – categoria Elite

5º lugar: Octavio Augusto Ribeiro Martins – categoria Juvenil

10º lugar: Joaquim Carlos Braga Neto – categoria Juvenil

10º lugar: Matheus Augusto Setim – categoria Estreantes

Os ciclistas Emerson Nelson Macena, Alexandre Honório de Faria, Claudemir de Oliveira e Matheus Antônio da Silva Braz não completaram a prova em suas categorias.