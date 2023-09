Ciclista morre atropelado em Jundiaí: Motorista foge sem prestar socorro

Reportagem: Susi Baião

Um ciclista morreu atropelado na noite de ontem (7), no município de Jundiái. O motorista responsável não prestou socorro e fugiu do local.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu, por volta das 22h47, na Rodovia Anhanguera, km 58, e segundo uma testemunha, um veículo de cor preta, cujas placas não puderam ser identificadas, colidiu com o ciclista e, em seguida, deixou o local do acidente, ignorando completamente a gravidade da situação.

No local do acidente, a equipe de resgate, Autoban, chegou rapidamente para prestar socorro à vítima. O homem ferido foi imediatamente transportada para o Hospital São Vicente, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A vítima, que não teve a idade e nem o nome revelado, fazia parte de um grupo de ciclistas que viajava de Mauá em direção a Jundiaí, estava desfrutando de um passeio com amigos quando o trágico acidente ocorreu.

O caso foi registrado ao 1º Distrito Policial de Jundiaí para a tomada das providências. A polícia está trabalhando ativamente para identificar o motorista responsável pelo atropelamento e apurar as circunstâncias que levaram a essa tragédia.